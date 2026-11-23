O desabafo de Rosinha Garotinho ao anunciar a separação de Anthony Garotinho
Mãe de dez filhos, a ex-governadora pediu respeito à privacidade da família e destacou quase 50 anos de história construída em conjunto
Em uma publicação divulgada em seu perfil nas redes sociais no domingo, 22, Rosinha Garotinho detalhou a decisão de encerrar o casamento de mais de quatro décadas com Anthony Garotinho (Republicanos). Além da trajetória política compartilhada no estado do Rio de Janeiro, a vida pessoal da ex-governadora com o marido inclui uma família formada por dez filhos, sendo cinco biológicos e cinco adotivos.
Como é formada a estrutura familiar do casal de políticos?
A vida pessoal de Rosinha Garotinho e Anthony Garotinho foi constituída ao longo dos mais de quarenta anos em que estiveram casados, desde a união celebrada em 1981. O casal possui dez filhos no total, dos quais cinco são filhos biológicos e cinco foram acolhidos por meio da adoção. Esse núcleo familiar foi mantido durante todo o período em que ambos exerceram cargos de chefia no Poder Executivo do estado do Rio de Janeiro e no comando do município de Campos dos Goytacazes em fases distintas da carreira política.
Quais foram as palavras de Rosinha sobre o término do casamento?
Na declaração oficial publicada nas redes sociais, Rosinha afirmou que a separação ocorre devido a diferenças de entendimento e caminhos que parecem não ser mais os mesmos neste instante. Ela enfatizou que a vida pessoal e as razões da escolha cabem unicamente ao casal, afastando julgamentos externos sobre o caso. Segundo a ex-governadora, a história de quase 50 anos reuniu conquistas e desafios que exigem respeito. A nota foi concluída com um pedido de privacidade em relação ao que viveram até aqui, assinada pela própria política com uma mensagem de carinho aos leitores.
O que a nota proíbe em relação a julgamentos e especulações de terceiros?
Rosinha foi enfática ao registrar em seu comunicado que terceiros não devem julgar, especular ou tirar conclusões precipitadas sobre a decisão do casal. De acordo com a ex-governadora, apenas ela e o marido conhecem a história por inteiro para poder avaliar o relacionamento construído desde 1981. Ao reforçar que os motivos dizem respeito exclusivamente a eles, a política fluminense pediu que a trajetória compartilhada seja tratada com respeito. O pronunciamento encerrou as especulações públicas ao tornar o encerramento do vínculo matrimonial oficial por meio dos canais da própria ex-chefe do Executivo estadual.
VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.