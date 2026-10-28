O desabafo da mãe de Flávio Bolsonaro após o filho ir para os Estados Unidos

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Rogéria Nantes Bolsonaro se manifestou após a ida do filho Flávio Bolsonaro aos EUA. Ela expressou tristeza com o afastamento familiar, classificando a saída como resultado de perseguições “injustas”. Mencionou a distância de quatro netos e reafirmou seu vínculo afetivo, despedindo-se com “até breve”. Flávio viajou após derrota eleitoral e descumpriu ordem de apreensão de passaporte.

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Rogéria Nantes Bolsonaro, ex-mulher de Jair Bolsonaro, pronunciou-se nas redes sociais após a ida do filho, Flávio Bolsonaro, aos Estados Unidos. Na publicação, ela afirmou estar triste com o afastamento familiar e declarou que considera a saída do senador do Brasil um resultado de perseguições que classificou como “injustas, descabidas e arbitrárias”.

Na mensagem, Rogéria também mencionou a distância que terá de quatro netos, destacando que não poderá acompanhar de perto o crescimento das crianças nem estar presente em momentos importantes da vida familiar. Além das duas filhas de Flávio, outros dois netos de Rogéria, filhos de Eduardo Bolsonaro, também vivem nos Estados Unidos.

Ao longo do texto, ela manifestou confiança em Deus para enfrentar a situação e reafirmou o vínculo afetivo com o filho. Ao final, despediu-se de Flávio com a expressão “até breve”.

“Teria muito mais a falar sobre tudo que está acontecendo com minha família, mas não caberia aqui neste espaço. Eu repito sempre que meus filhos são a minha vida. (… ) E agora separada de mais um, só me resta dizer um até breve, Flávio, meu filho querido. ”

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O parlamentar deixou o território brasileiro dois dias após sua derrota na eleição presidencial. A saída ocorreu em meio a uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinava a apreensão de seus passaportes e a proibição de deixar o país. Flávio descumpriu o prazo judicial para a entrega dos documentos.

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