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Política

O desabafo da mãe de Flávio Bolsonaro após o filho ir para os Estados Unidos

Em publicação nas redes sociais, Rogéria Nantes Bolsonaro lamentou a distância que terá de quatro netos

Por Laila Nery Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 15h05 | Atualizado em 28 out 2026, 16h08
Mulher de óculos e cabelo loiro curto sorri ao lado de homem de cabelo castanho, ambos vestindo camisetas amarelas com adesivos de campanha política. O homem tem o braço sobre o ombro da mulher, e o fundo mostra um ambiente externo com pessoas e vegetação.
Rogéria e Flavio Bolsonaro: nas eleições de 2026, ele foi candidato à presidência e ela à Câmara dos Deputados (Reprodução/Instagram)
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O desabafo da mãe de Flávio Bolsonaro após o filho ir para os Estados Unidos Priorize VEJA no Google

Rogéria Nantes Bolsonaro, ex-mulher de Jair Bolsonaro, pronunciou-se nas redes sociais após a ida do filho, Flávio Bolsonaro, aos Estados Unidos. Na publicação, ela afirmou estar triste com o afastamento familiar e declarou que considera a saída do senador do Brasil um resultado de perseguições que classificou como “injustas, descabidas e arbitrárias”.

Na mensagem, Rogéria também mencionou a distância que terá de quatro netos, destacando que não poderá acompanhar de perto o crescimento das crianças nem estar presente em momentos importantes da vida familiar. Além das duas filhas de Flávio, outros dois netos de Rogéria, filhos de Eduardo Bolsonaro, também vivem nos Estados Unidos.

Ao longo do texto, ela manifestou confiança em Deus para enfrentar a situação e reafirmou o vínculo afetivo com o filho. Ao final, despediu-se de Flávio com a expressão “até breve”.

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“Teria muito mais a falar sobre tudo que está acontecendo com minha família, mas não caberia aqui neste espaço. Eu repito sempre que meus filhos são a minha vida. (… ) E agora separada de mais um, só me resta dizer um até breve, Flávio, meu filho querido. ”

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Flávio saiu do país após derrota nas urnas

O senador Flávio Bolsonaro saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, desembarcando na região metropolitana de Miami, na Flórida, nesta quarta-feira, 28 de outubro de 2026.

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O parlamentar deixou o território brasileiro dois dias após sua derrota na eleição presidencial. A saída ocorreu em meio a uma ordem do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinava a apreensão de seus passaportes e a proibição de deixar o país. Flávio descumpriu o prazo judicial para a entrega dos documentos.

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