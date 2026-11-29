Rebaixado a suplente na Comissão em Defesa do Direito da Mulher, Paulo Bilynskyj afirmou que voltará a ser titular do colegiado comandado por Erika Hilton nos próximos dias apesar da repercussão negativa em torno da sua escalação anterior.

Segundo ele, o próprio PL o quer na comissão para obstruir matérias que não sejam do interesse do partido.

O parlamentar do PL, aliás, menospreza o manifesto organizado por Fernanda Melchionna, do Psol, contra sua indicação para compor o colegiado. Disse que o abaixo-assinado contra a chegada de Erika ao comando da comissão tem mais do que o dobro de assinaturas e nada aconteceu.