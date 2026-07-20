O dado surpreendente de pesquisa sobre eleição no DF com Michelle Bolsonaro no páreo

O novo levantamento do Paraná Pesquisas sobre a eleição no Distrito Federal trouxe um resultado que chamou a atenção do editor de Política de VEJA, José Benedito da Silva. Embora Michelle Bolsonaro apareça entre os nomes que hoje conquistariam uma das duas vagas ao Senado, ela surge atrás da senadora Leila Barros, diferentemente de levantamentos anteriores que a colocavam na liderança. (este texto é um resumo do vídeo acima)

A análise foi feita durante o VEJA em Foco, apresentado por Raquel Novaes, após a divulgação da pesquisa que também mostra a governadora Celina Leão na dianteira da disputa pelo Palácio do Buriti.

O que chamou a atenção de José Benedito?

Segundo José Benedito, o desempenho de Michelle Bolsonaro foi o dado mais inesperado do levantamento.

“Eu confesso que fiquei um pouco surpreso porque imaginei que ela estivesse em primeiro. Nas pesquisas feitas anteriormente, quando o Ibaneis ainda era candidato, a Michelle sempre esteve na primeira posição.”

O jornalista observou ainda que a vantagem da ex-primeira-dama sobre a terceira colocada, Erika Kokay, não lhe parece confortável, o que indica uma disputa ainda aberta.

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A crise política pode afetar Michelle Bolsonaro?

Na avaliação de José Benedito, ainda não é possível medir os impactos políticos da crise envolvendo Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, mas o episódio pode influenciar o comportamento de parte do eleitorado.

“Eu não sei se o fato dela ter se envolvido nessa crise com o Flávio Bolsonaro vai trazer algum tipo de prejuízo eleitoral.”

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Segundo o editor de Política de VEJA, parte do eleitorado identificado com Flávio pode ter desaprovado a postura adotada por Michelle no episódio, hipótese que deverá ser testada ao longo da campanha.

Como a saída de Ibaneis mudou a disputa?

Para José Benedito, outro fator decisivo para o novo cenário foi a saída de Ibaneis Rocha da corrida eleitoral.

O jornalista lembrou que o ex-governador era apontado como favorito a uma das vagas ao Senado e também exercia papel central na estratégia política de Celina Leão. “Ele era o principal cabo eleitoral da Celina Leão.”

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Segundo ele, as investigações envolvendo a tentativa de venda do Banco de Brasília (BRB) retiraram Ibaneis da disputa e reorganizaram completamente a corrida eleitoral no Distrito Federal, abrindo espaço para novos candidatos.

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Quais são os desafios de Celina Leão?

Apesar de liderar a pesquisa para o governo do Distrito Federal, Celina Leão deverá enfrentar uma campanha marcada por adversários de diferentes campos políticos e pela ausência de seu principal aliado eleitoral.

José Benedito também ponderou que a configuração das alianças nacionais pode dificultar uma atuação conjunta entre Celina Leão e Michelle Bolsonaro durante a campanha. “Ela não tem mais o principal cabo eleitoral.”

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.