O dado sobre o governo que melhora para Lula a três semanas da eleição na nova pesquisa BTG/Nexus

Ler Resumo





A nova pesquisa BTG/Nexus aponta uma melhora na aprovação do governo Lula, que subiu para 47% a três semanas do primeiro turno. A desaprovação recuou, estreitando a distância entre os índices para 2 pontos percentuais. Entenda os recortes de aprovação e desaprovação por grupos eleitorais e a forte relação com a intenção de voto.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A três semanas do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14, registra uma melhora nos indicadores de aprovação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A parcela dos eleitores que aprova o trabalho do presidente passou de 45% para 47%, enquanto a desaprovação oscilou de 50% para 49%. Com isso, a distância entre os dois índices caiu de 5 para 2 pontos percentuais.

As variações estão dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, mas interrompem uma sequência de duas rodadas em que a aprovação vinha recuando. Na semana anterior, 45% aprovavam o governo e 50% desaprovavam.

Como mudou a aprovação de Lula?

A aprovação estava em 48% em 24 de agosto, caiu para 46% em 31 de agosto e chegou a 45% na rodada de 8 de setembro. Agora, volta a 47%.

A desaprovação fez o caminho inverso no período mais recente: estava em 49% em 24 de agosto, chegou a 51% em 31 de agosto, marcou 50% na semana passada e aparece agora em 49%.

O resultado reduz a diferença negativa para o governo. Se na rodada anterior havia 5 pontos entre desaprovação e aprovação, agora a distância é de 2 pontos.

Continua após a publicidade

Como está a avaliação do governo?

A melhora na aprovação vem acompanhada de estabilidade na avaliação qualitativa da administração.

Segundo a BTG/Nexus, 37% dos entrevistados consideram o governo Lula ótimo ou bom, ante 36% na rodada anterior. Outros 18% avaliam a gestão como regular, mesmo percentual da semana passada. A parcela que considera o governo ruim ou péssimo passou de 46% para 44%.

Também nesse caso, as oscilações estão dentro da margem de erro.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Onde Lula tem maior aprovação?

Os recortes da pesquisa mostram diferenças relevantes entre grupos do eleitorado.

A aprovação do governo chega a 62% no Nordeste e a 60% entre os eleitores que recebem até um salário mínimo. Entre pessoas com ensino fundamental, 56% aprovam a administração. O índice é de 56% entre eleitores de 60 anos ou mais.

Continua após a publicidade

Entre as mulheres, 53% aprovam o governo, contra 39% entre os homens.

E onde a desaprovação é maior?

O quadro se inverte em segmentos nos quais Lula encontra maior resistência.

A desaprovação chega a 66% entre eleitores com renda superior a cinco salários mínimos e a 63% entre evangélicos. No Sul, 62% desaprovam o trabalho do presidente. Entre pessoas com ensino superior, são 57%.

Continua após a publicidade

Entre os homens, a desaprovação é de 56%, enquanto entre as mulheres fica em 41%.

Como a aprovação se relaciona com a intenção de voto?

A pesquisa mostra forte associação entre avaliação do governo e escolha eleitoral.

Entre os eleitores que aprovam Lula, 86% dizem votar no presidente no principal cenário estimulado de primeiro turno. Entre os que desaprovam seu governo, 72% afirmam votar em Flávio Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Na rodada anterior, Lula concentrava 82% dos votos entre os que aprovavam seu governo, enquanto Flávio tinha 64% entre os que desaprovavam.

Os dados ajudam a mostrar o peso da avaliação presidencial sobre uma disputa que, a três semanas da votação, permanece concentrada principalmente em Lula e Flávio.

O que mais mudou para Lula nesta rodada?

A melhora na aprovação ocorre em uma pesquisa que também registra oscilações favoráveis ao presidente em outros indicadores.

Lula voltou a aparecer numericamente à frente de Flávio Bolsonaro no segundo turno, com 47% contra 46%, ainda em empate técnico. No primeiro turno estimulado, passou de 39% para 42%, enquanto Flávio foi de 35% para 37%. O potencial de voto do presidente também passou de 47% para 50%, e sua rejeição oscilou de 49% para 48%.

A rodada anterior da BTG/Nexus havia registrado 45% de aprovação e 50% de desaprovação, além de Flávio numericamente à frente de Lula por 46% a 45% no segundo turno.

Qual a metodologia da pesquisa?

A 14ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.003 eleitores por telefone entre os dias 11 e 13 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04076/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.