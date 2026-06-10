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Política

O dado que mais animou equipe de Lula em nova pesquisa da corrida presidencial

Números reforçaram a avaliação de que petista acertou ao fortalecer associação de Flávio a Vorcaro e ao novo tarifaço

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jun 2026, 17h19 | Atualizado em 10 jun 2026, 17h53
Homem branco de barba grisalha, terno escuro e gravata, sorrindo e segurando um microfone. Ao fundo, duas bandeiras do Brasil.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília (Ricardo Stuckert/PR/.)
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Os resultados da pesquisa Quaest animaram o entorno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, mas um dado específico foi bastante celebrado pela campanha do petista.

O desempenho dele melhorou muito entre os eleitores indecisos – subiu de 29% para 37% -, enquanto Flávio Bolsonaro, seu principal adversário, viu um recuo de sua performance no mesmo grupo – caiu de 31% para 24%.

O desempenho foi muito festejado, porque há o entendimento de que esse eleitorado deve decidir a disputa presidencial, assim como já ocorreu em outras oportunidades.

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Também foi celebrada a melhora dos índices de aprovação – apesar de ainda estar abaixo da reprovação – e da performance entre os evangélicos. A expectativa é que esse último quadro melhore ainda mais diante das investidas recentes de seu núcleo sobre os religiosos.

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Internamente, a leitura que prevalece é que os números reforçaram a avaliação de que o petista acertou em cheio ao apostar na estratégia de fortalecer a associação de Flávio a Daniel Vorcaro, do Banco Master, e ao novo tarifaço sugerido pela gestão de Donald Trump.

Interlocutores avaliam que há margem para melhorar ainda mais explorando esses dois temas. Isso porque ainda há uma parte do eleitorado que desconhece a relação entre Flávio e Vorcaro. Além disso, acreditam que o discurso do presidente em defesa da soberania nacional e o eventual convencimento para que Trump não adote as medidas podem gerar frutos positivos para as pretensões eleitorais do petista.

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