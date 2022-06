O dado do eleitorado feminino ao qual Simone Tebet pode se agarrar

Mesmo entre as mulheres, Simone Tebet (MDB) ainda vai mal nas pesquisas eleitorais. Mas, no levantamento Genial/Quaest feito a pedido de VEJA com dados inéditos sobre eleitorado feminino, a senadora tem pelo menos um dado ao qual pode se agarrar.

A aposta da chamada terceira via chega a dois dígitos, 11%, quando elas respondem qual é a candidatura que melhor pode defender as causas das mulheres. Ainda fica bem abaixo do ex-presidente Lula (PT), 41%, mas passa com folga André Janones (Avante) e Ciro Gomes (PDT), que aparecem com 4% e 3%, e encosta até em Jair Bolsonaro (PL), 16%.

“Elas sabem que tenho a pauta da família e da mulher, que quero botar a mulher no centro de um processo de transformação do país. Quando me conhecerem melhor, vão olhar para o meu histórico de quem luta por políticas públicas que as defendem”, diz a senadora. “Conheço os problemas das mulheres, as nossas dores.”

A pesquisa da Quaest ouviu 2 000 pessoas nos 27 estados, tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-03552/2022.