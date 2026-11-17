O ministro das Relações Institucionais, José Guimarães, formalizou nesta terça-feira que o governo Lula tem um cronograma ousado para a aprovação do PLP do ajuste fiscal pelo Congresso Nacional.

O auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva explicou que há um acordo para que o presidente da Câmara, Hugo Motta, coloque o texto em votação já nesta terça-feira. Antes disso, os senadores ainda precisam apreciar os destaques apresentados pelos parlamentares por ajustes na proposta.

“A ideia é que hoje, daqui para de noite, a gente possa garantir a vitória. Com a conclusão do Senado, começa imediatamente a votação da Câmara. Foi um compromisso do presidente Hugo Motta esperar chegar do Senado e votar imediatamente ainda hoje”, disse Guimarães após reunião de lideranças do PT no Palácio do Planalto.

Ao elaborar a proposição, a equipe econômica do petista espera conter o crescimento das despesas e aumentar a arrecadação na tentativa de estabilizar a dívida pública, sem abrir mão de políticas sociais.

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O ministro minimizou as divergências entre os políticos do PT sobre o texto do ajuste fiscal. Ele pontuou que o debate é legítimo e que faz parte da natureza da legenda – nada de crise, segundo ele, apenas “divergências, como acontece sempre na esquerda”.

“É importante dizer pra vocês que nós estamos unificados e que vamos trabalhar para unificar as bancadas. Para nós é absolutamente legítimo o debate interno que a esquerda está fazendo. Só quem não conhece o PT é que não entende esses problemas que surgem, que a gente debate, que a gente articula e que a gente vota”, afirmou Guimarães.