O crescimento de Augusto Cury em nova pesquisa após entrevista na TV e início do horário eleitoral

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Augusto Cury (Avante) surpreende na nova pesquisa BTG/Nexus, saltando de 2% para 11% e alcançando a terceira posição, atrás de Lula e Flávio Bolsonaro. O crescimento ocorreu após o debate e o início do horário eleitoral, atraindo eleitores de ambos os líderes e buscando uma alternativa à polarização. Seu eleitorado, mais jovem e escolarizado, ainda está em fase de consolidação.

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Augusto Cury protagoniza o maior movimento da nova pesquisa BTG/Nexus sobre a corrida presidencial. O candidato do Avante saltou de 2% para 11% no principal cenário estimulado de primeiro turno, uma alta de nove pontos percentuais em apenas uma semana, e passou a ocupar isoladamente a terceira posição, atrás de Lula, com 39%, e Flávio Bolsonaro, com 33%.

O avanço também aparece na pergunta espontânea, em que os nomes dos candidatos não são apresentados aos entrevistados. Nesse caso, Cury passou de 1% para 8%. Segundo o levantamento, ele foi o único candidato a registrar crescimento relevante depois de uma semana marcada pelo primeiro debate na televisão, pelas entrevistas no Jornal Nacional e pelo início do horário eleitoral gratuito.

A Nexus destaca ainda que Cury foi o candidato mais buscado no Google durante a semana e ganhou mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. O instituto, porém, trata esses elementos apenas como contexto para o avanço registrado na pesquisa.

De onde veio o crescimento de Augusto Cury?

Enquanto Cury avançou 9 pontos no cenário estimulado, Lula passou de 41% para 39%, Flávio Bolsonaro caiu de 37% para 33% e Romeu Zema foi de 3% para 1%. Ronaldo Caiado permaneceu com 5% e Renan Santos, com 3%.

A própria Nexus estima, em análise apresentada no relatório, que 2 pontos do crescimento de Cury teriam vindo de eleitores de Lula e 4 pontos de eleitores de Flávio Bolsonaro. O instituto também associa parte do movimento a uma fatia do eleitorado que buscava uma alternativa à polarização entre os dois líderes.

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Apesar do salto, a distância para os primeiros colocados ainda é expressiva. Cury tem 11%, ante 33% de Flávio, o segundo colocado, e 39% de Lula.

Em quais grupos Cury tem mais força?

O melhor desempenho de Augusto Cury aparece entre os eleitores mais jovens. Na faixa de 16 a 24 anos, ele alcança 22% das intenções de voto. Entre os que têm de 25 a 40 anos, marca 16%. O percentual cai para 8% entre os eleitores de 41 a 59 anos e para 4% entre aqueles com 60 anos ou mais.

Por escolaridade, Cury chega a 17% entre os entrevistados com ensino superior, 14% entre os que têm ensino médio e 3% entre aqueles com ensino fundamental.

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O candidato também registra 13% entre eleitores com renda acima de cinco salários mínimos e 14% no Nordeste. Entre evangélicos, aparece com 13%, e entre católicos, com 9%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O eleitor de Cury já está decidido?

O crescimento ainda vem acompanhado de um eleitorado menos consolidado do que o de Lula e Flávio Bolsonaro.

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Entre os que dizem votar em Cury, 59% afirmam que a decisão já está tomada e não vai mais mudar, enquanto 39% admitem trocar de candidato. Lula e Flávio, por outro lado, têm 85% de eleitores com voto considerado definitivo.

Na rodada anterior, apenas 30% dos eleitores de Cury diziam que o voto estava consolidado. O índice, portanto, também avançou de forma expressiva junto com sua intenção de voto.

O crescimento de Cury muda a disputa entre Lula e Flávio?

Até agora, não no segundo turno. Apesar da perda de votos dos dois líderes no primeiro turno, o confronto direto entre Lula e Flávio Bolsonaro permaneceu estável: 46% para o presidente e 45% para o senador do PL.

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Entre os eleitores que escolhem Cury no primeiro turno, 46% afirmam que votariam em Flávio em uma disputa direta contra Lula. Outros 23% migrariam para o presidente, enquanto 29% votariam em branco ou nulo.

O dado mostra que, embora Cury tenha conseguido avançar sobre uma parcela do eleitorado que hoje não escolhe Lula nem Flávio no primeiro turno, uma parte relevante desses votos retorna aos dois líderes quando a disputa é reduzida a um confronto entre eles.

Quais temas mais mobilizam o eleitor de Cury?

Entre os eleitores de Augusto Cury, saúde aparece como uma das principais áreas que gostariam de ver defendidas pelos candidatos, seguida por segurança pública e combate à corrupção. Educação, crescimento econômico e redução do custo de vida também aparecem entre as prioridades desse grupo.

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A 12ª rodada da pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.005 eleitores por telefone entre os dias 28 e 30 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-08900/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.