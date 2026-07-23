O corte no IPVA que aquece o emplacamento de veículos no Paraná

Ler Resumo





A redução do IPVA no Paraná para 1,9% impulsionou o mercado automobilístico estadual. Desde janeiro de 2026, a medida gerou um crescimento de 46,4% nos emplacamentos, estimulou a renovação da frota e aumentou transferências de veículos. Junho registrou um recorde de 46 mil novos emplacamentos, equilibrando a arrecadação.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A redução para 1,9% na alíquota do IPVA no Paraná gerou um impacto positivo no mercado automobilístico do estado. A medida, em vigor desde 1º de janeiro de 2026, estimulou um crescimento de 46,4% nos emplacamentos nos primeiros seis meses do ano na comparação com o mesmo período de 2025, de acordo com dados do Detran-PR.

A estratégia do governo estadual, comandado por Ratinho Junior (PSD), não visou apenas a diminuição dos custos para os proprietários, mas também buscou estimular a renovação da frota paranaense. Outro efeito observado com o corte na tarifa foi o aumento nas transferências de veículos vindos de outras regiões do país.

O relatório do órgão estadual revela que o incentivo fiscal motivou o aquecimento do setor, que alcançou o patamar mais alto da série histórica no mês passado. Em junho, foram registrados 46 mil novos emplacamentos. Esse volume resultou no aumento da base de contribuintes, o que ajudou a equilibrar a arrecadação de impostos após o desconto concedido no início do ano.