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Política

O corte no IPVA que aquece o emplacamento de veículos no Paraná

Estado registra 46 mil novos registros em junho, no melhor desempenho da série histórica do Detran-PR

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 13h30
TRUNFO - O governador do Paraná, Ratinho Jr.: redução do IPVA é tida como uma aposta para romper barreiras do estado
Estratégia do governo estadual visou renovação da frota e estimulou transferências (Luis Pedruco/Ato Press/Agência O Globo/.)
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A redução para 1,9% na alíquota do IPVA no Paraná gerou um impacto positivo no mercado automobilístico do estado. A medida, em vigor desde 1º de janeiro de 2026, estimulou um crescimento de 46,4% nos emplacamentos nos primeiros seis meses do ano na comparação com o mesmo período de 2025, de acordo com dados do Detran-PR.

A estratégia do governo estadual, comandado por Ratinho Junior (PSD), não visou apenas a diminuição dos custos para os proprietários, mas também buscou estimular a renovação da frota paranaense. Outro efeito observado com o corte na tarifa foi o aumento nas transferências de veículos vindos de outras regiões do país.

O relatório do órgão estadual revela que o incentivo fiscal motivou o aquecimento do setor, que alcançou o patamar mais alto da série histórica no mês passado. Em junho, foram registrados 46 mil novos emplacamentos. Esse volume resultou no aumento da base de contribuintes, o que ajudou a equilibrar a arrecadação de impostos após o desconto concedido no início do ano.

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