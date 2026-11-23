A coordenadora econômica da campanha de Flávio Bolsonaro, Daniella Marques, foi convidada pelo empresário Tallis Gomes para ingressar na sociedade do G4, empresa de educação corporativa e soluções para negócios. A aproximação entre ambos ocorreu durante a disputa em que o filho de Jair Bolsonaro acabou derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abrindo caminho para a nova trajetória corporativa da economista.

Qual foi a origem do convite para a nova sociedade?

A aproximação entre Daniella Marques e Tallis Gomes ocorreu durante a jornada eleitoral recente. Na ocasião, a economista atuava na coordenação econômica da campanha promovida por Flávio Bolsonaro. Com o fim do período de disputa política, o convite de Gomes foi formalizado para que Marques passe a integrar o quadro de sócios da empresa de educação corporativa e soluções para negócios, iniciando uma nova fase na trajetória profissional da executiva.

Quais serão as atribuições da economista na empresa?

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A proposta é que a chegada de Daniella Marques sirva para reforçar a equipe de especialistas da empresa. No G4, a nova sócia terá como principal missão prestar auxílio direto a empreendedores nas estratégias voltadas ao capital. Além disso, a atuação da profissional focará na orientação corporativa diante das recentes alterações do cenário nacional. Dessa forma, a economista ajudará os gestores a ajustarem suas estruturas empresariais diante de transformações regulatórias de grande impacto que avançam no país.

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Quais transformações regulatórias serão acompanhadas?

O trabalho de orientação desenvolvido por Daniella Marques no G4 abrangerá temas centrais da pauta econômica contemporânea. Entre os focos de atuação está o auxílio para que companhias consigam se adequar às regras impostas pela reforma tributária. Da mesma forma, a executiva atuará no direcionamento dos negócios em relação às discussões sobre o fim da escala 6×1. A finalidade do trabalho é garantir que as empresas consigam planejar suas decisões financeiras e operacionais perante as novas exigências legais vigentes e em debate.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.