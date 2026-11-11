O convite do Senado para que diretor da PF e ministro da Justiça expliquem troca de delegados

Requerimentos para convidar o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva foram aprovados nesta quarta-feira pela Comissão de Segurança Pública do Senado.

O objetivo é que eles compareçam ao colegiado para prestar esclarecimentos sobre trocas de delegados da corporação.

Ao aprovarem os requerimentos no formato de convite, os membros permitem que Andrei e Lima e Silva decidam se comparecem ou não a uma reunião da comissão. Uma convocação tornaria o comparecimento obrigatório.

Autor dos requerimentos, o senador Alessandro Vieira informou que o ministro da Justiça já confirmou que participará e lembrou que convites com a mesma finalidade já receberam o aval da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

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A expectativa é que eles participem de uma sessão conjunta dos dois colegiados na próxima quarta-feira.