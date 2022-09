O contra-ataque de Lula após avanço de Bolsonaro em Minas Gerais

A notícia de que Lula (PT) bateu o martelo e estará em Montes Claros (MG) já na próxima quinta-feira, 15, pegou até mesmo aliados de surpresa.

A visita a Minas Gerais — segundo maior colégio eleitoral do país — estava prevista apenas para as semanas finais da campanha, mas o crescimento de Jair Bolsonaro (PL) no estado nas últimas pesquisas acendeu o alerta e motivou a antecipação da data, admitem petistas próximos ao ex-presidente.

Na manhã desta segunda-feira, 12, membros do comitê de campanha ouvidos por VEJA disseram estar se desdobrando para organizar a logística da viagem — o que envolve não apenas questões de deslocamento e segurança, mas também o planejamento de encontros e até mesmo a distribuição de materiais, como bandeiras, panfletos e santinhos.

A “falta de dinheiro” somada ao exíguo período de campanha determinado por lei, inclusive, tem sido queixa constante de figuras do comitê.

Segundo a Genial/Quaest divulgada na sexta-feira, 9, Lula lidera em Minas com 43% dos votos, um ponto a mais do que na última rodada da sondagem. Já Bolsonaro subiu de 33% para 36% dos votos.

A margem entre os dois tem ficado cada vez mais estreita — se em março a diferença era de 25 pontos percentuais, agora chegou a apenas sete. Desde a redemocratização do país, todo candidato que venceu as eleições presidenciais também venceu em Minas Gerais, por isso o avanço de Bolsonaro tem preocupado o PT.

Em Montes Claros, no norte do estado, Lula participará de um comício ao lado do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD), que concorre ao governo mineiro pela chapa petista — e que tem penado para decolar nas pesquisas contra Romeu Zema (Novo). A mesma Quaest divulgada há três dias mostra que o atual governador tem 47% das intenções de voto, contra 28% de Kalil.

Quem também estará em Minas nos próximos dias é o candidato a vice-presidente na chapa petista, Geraldo Alckmin (PSB). O ex-governador de São Paulo estará em missão solo: o roteiro inclui já a partir desta terça-feira, 13, as cidades de Poços de Caldas, Uberlândia e, possivelmente, Belo Horizonte. Alexandre Kalil deverá acompanhá-lo.

Após a passagem por terras mineiras, o ex-presidente Lula embarca, na sexta-feira, 16, para Porto Alegre (RS), de onde segue para Curitiba (PR) e, depois, Florianópolis (SC).

