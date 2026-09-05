O conselho sobre o Pix que Lula diz que dará a Trump na ONU

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Lula intensifica o tema da soberania na campanha, usando o PIX como bandeira nacional. O presidente aconselha Donald Trump a aderir ao sistema de pagamentos, que se tornou pivô de uma disputa comercial e motivou tarifas dos EUA contra o Brasil. Ele também defende um modelo de Inteligência Artificial independente e em português.

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O presidente Lula decidiu de vez explorar o tema da soberania nesta campanha eleitoral. Durante discurso para militantes do PT na cidade de São José do Rio Preto, em São Paulo, o candidato aconselhou o presidente dos EUA, Donald Trump, a fazer um Pix.

“O presidente dos Estados Unidos quer acabar com o Pix. Mas agora eu vou para a ONU, vou encontrar com o Trump e vou dizer para ele: ‘Trump, faça um Pix, que você vai ver o quanto será bom a economia digitalizada melhor do mundo’”, afirmou Lula, enquanto parte dos militantes gritava em favor da operação bancária criada pelo Banco Central.

O Pix está no centro de uma disputa comercial entre os EUA e o Brasil e foi uma das razões para que o país de Donald Trump aplicasse um tarifaço de 25% sobre os produtos brasileiros. O Escritório do Representante Comercial (USTR) acusou o Brasil de prejudicar o comércio norte-americano e favorecer a produção e os serviços brasileiros, em detrimento de empresas norte-americanas.

O Pix afeta diretamente um dos negócios mais rentáveis dos EUA na área bancária, que são as lucrativas empresas de cartão de crédito, ao eliminar as taxas de intermediação e o fluxo de pagamentos à vista, como as operações de débito.

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Lula também discursou sobre a revolução provocada pela inteligência artificial e deixou claro que o Brasil não quer adotar um modelo dependente dos norte-americanos ou dos chineses. “Agora nós vamos querer dominar essa história de Inteligência Artificial. Eu não quero ficar dependendo da China nem dos Estados Unidos. Nós queremos Inteligência Artificial em português”, disse o presidente.

Quais empresas mais ganharam e perderam com o tarifaço dos EUA