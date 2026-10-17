O conselho que Toffoli recebeu para isolar ministros no cabo de guerra dentro do TSE

Ler Resumo





O ministro Dias Toffoli foi aconselhado a se afastar de Nunes Marques e André Mendonça no TSE para consolidar uma maioria pró-governo Lula. A Corte Eleitoral está dividida em alas, com Marques e Mendonça isolados em votações importantes. Essa divisão impacta a análise de irregularidades eleitorais envolvendo grupos de WhatsApp de Lula e Flávio Bolsonaro, como o “Exército de Lula”, alvo de disputas internas e acusações de fake news.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Recentemente o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu um conselho de um colega na Corte para se afastar dos ministros Kassio Nunes Marques e André Mendonça e consolidar uma maioria mais inclinada ao governo dentro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nunes Marques é o atual presidente da Corte eleitoral, e Mendonça, o vice.

Assim como no STF, o TSE também está dividido em alas, demarcadas a partir de afinidades jurídicas e alinhamento com o modo de pensar do governo de turno. Atualmente a Corte tem de um lado Mendonça e Nunes Marques e, de outro, os ministros Ricardo Villas Boas Cueva, Sebastião Reis, Floriano de Azevedo Marques e Estela Aranha.

A ideia do conselho era que Toffoli deixasse de se posicionar ora de um lado ora de outro e se alinhasse em definitivo com a fatia mais simpática ao governo Lula. Independentemente da posição do magistrado, a atual correlação de forças dentro do TSE tem deixado André Mendonça e Nunes Marques isolados em votações-chave e pode fazer diferença no mais recente cabo de guerra dentro do TSE, a análise de possíveis irregularidades eleitorais cometidas por grupos de WhatsApp ligados ao presidente Lula e ao senador Flávio Bolsonaro. Ambos se acusam de promover fake news contra o adversário.

Uma prova da beligerância entre os dois grupos do TSE ocorreu no vaivém de decisões sobre se o canal “Exército de Lula”, organizado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG), deveria ou não ser retirado do ar. Em um primeiro momento, Nunes Marques atendeu a um pedido da campanha de Flávio e determinou a derrubada da comunidade, que reúne mais de 4 milhões de usuários. Na sequência, o corregedor Ricardo Villas Boas Cueva, que já era relator de um processo sobre o Exército, deu ordens para a reativação do grupo. Em um terceiro momento, Nunes Marques voltou a banir a ferramenta e, por fim, a autorizou desde que registrada formalmente pela campanha de Lula.

Continua após a publicidade

Entre os argumentos utilizados pelo presidente do TSE para banir o canal estava a alegação de que Janones é um notório propagador de fake news e que utilizava métodos para burlar o controle das próprias plataformas digitais no combate a informações inverídicas. Na avalanche de mensagens espalhadas pelo grupo aparecem mentiras conhecidas, como a falsa articulação de Flávio para derrubar o título de Nossa Senhora como padroeira do Brasil e a alegação de que, se eleito, o Zero Um atuaria para acabar com o Bolsa Família.