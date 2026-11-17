Antes mesmo de o Senado concluir a análise dos destaques do PLP do ajuste fiscal, o presidente da Câmara, Hugo Motta, fez publicamente um compromisso com a análise célere da medida.

“A ideia é priorizar, em chegando hoje o pacote de ajuste fiscal do governo que está sendo votado no Senado à Câmara, é que apreciemos ainda hoje essa medida”, disse Motta, destacando que a proposição tem apoio do Palácio do Planalto e é importante para o equilíbrio das contas públicas.

A jornalistas, o chefe da Câmara anunciou que o deputado Mauro Benevides será o relator da proposta na Câmara.

O paraibano destacou ainda que espera que o governo Lula construa outras saídas que garantam a estabilidade econômica do país.

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Motta informou que o texto que cria um órgão dentro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica que terá a atribuição de regular mercados digitais, que poderia ser votado hoje, será apreciado em outra data.

A proposta trata de regras de concorrência para as grandes plataformas e não inclui qualquer tipo de moderação de conteúdo para as chamadas big techs.