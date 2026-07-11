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Política

O comportamento dos seguidores de Michelle Bolsonaro após polêmica com o enteado

Ex-primeira-dama manteve os mais de 8 milhões de seguidores no Instagram, mas perdeu alguns fãs na rede social X

Por Hugo Marques Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jul 2026, 18h55
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro publicou vídeo com críticas ao senador Flávio Bolsonaro -  (./Reprodução)
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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu muitas mensagens de apoio de correligionários e de seguidores nas redes sociais após divulgar um vídeo no qual criticou o enteado, o senador Flávio Bolsonaro.

No vídeo, Michelle afirmou que após o desentendimento sobre apoios eleitorais no Ceará, o senador, que é candidato à Presidência, a maltratou e considerou seu apoio na campanha como algo insignificante.

Michelle recebeu elogios mas também uma chuva de comentários depreciativos de bolsonaristas que a seguem nas redes sociais. Grande parte a acusa de expor problemas familiares que podem atrapalhar a eleição de Flávio e ajudar a entregar um quarto mandato presidencial a Lula neste ano.

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O embate foi duro.

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No Instagram, Michelle manteve os mesmos 8,2 milhões de seguidores que tinha há um mês. Na rede social ‘X’, o antigo Twitter, porém, a ex-primeira-dama perdeu 1.300 seguidores. Ela tinha 120 mil  antes da polêmica.

O ‘X’ é a rede menos utilizada por Michelle. Ela prefere postar seus vídeos e fotografias no Instagram. O ‘X’ também é onde se concentraram alguns dos maiores ataques à ex-primeira-dama, realizados em grande parte por blogueiros ligados ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos.

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Michelle reclamou com duas amigas dos ataques que continua sofrendo por parte de ex-aliados — que ela trata como “blogueiros de lixo”. A ex-primeira-dama tem reclamado especialmente de Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Baptista de Figueiredo, e parceiro leal do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.

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