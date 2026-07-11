O comportamento dos seguidores de Michelle Bolsonaro após polêmica com o enteado

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Michelle Bolsonaro criticou o enteado Flávio Bolsonaro, revelando desentendimentos eleitorais e mau tratamento. A atitude gerou apoio, mas também críticas de bolsonaristas que a acusam de prejudicar a eleição de Flávio. A ex-primeira-dama viu queda de seguidores no X e reclamou de “blogueiros de lixo”.

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A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu muitas mensagens de apoio de correligionários e de seguidores nas redes sociais após divulgar um vídeo no qual criticou o enteado, o senador Flávio Bolsonaro.

No vídeo, Michelle afirmou que após o desentendimento sobre apoios eleitorais no Ceará, o senador, que é candidato à Presidência, a maltratou e considerou seu apoio na campanha como algo insignificante.

Michelle recebeu elogios mas também uma chuva de comentários depreciativos de bolsonaristas que a seguem nas redes sociais. Grande parte a acusa de expor problemas familiares que podem atrapalhar a eleição de Flávio e ajudar a entregar um quarto mandato presidencial a Lula neste ano.

O embate foi duro.

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No Instagram, Michelle manteve os mesmos 8,2 milhões de seguidores que tinha há um mês. Na rede social ‘X’, o antigo Twitter, porém, a ex-primeira-dama perdeu 1.300 seguidores. Ela tinha 120 mil antes da polêmica.

O ‘X’ é a rede menos utilizada por Michelle. Ela prefere postar seus vídeos e fotografias no Instagram. O ‘X’ também é onde se concentraram alguns dos maiores ataques à ex-primeira-dama, realizados em grande parte por blogueiros ligados ao ex-deputado Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos.

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Michelle reclamou com duas amigas dos ataques que continua sofrendo por parte de ex-aliados — que ela trata como “blogueiros de lixo”. A ex-primeira-dama tem reclamado especialmente de Paulo Figueiredo, neto do ex-presidente João Baptista de Figueiredo, e parceiro leal do ex-deputado Eduardo Bolsonaro.