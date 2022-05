O climão entre PT e PSB em evento de Freixo

Enquanto Alessandro Molon terminava de falar sobre sua candidatura ao Senado – “a mais bem posicionada para derrotar o Romário, segundo todas as pesquisas” -, André Ceciliano adentrou com atraso a sala em que foi formalizado o apoio do PCdoB a Marcelo Freixo para o governo do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira. E, assim que se juntou na mesa aos representantes dos partidos de esquerda ali presentes, chegou sua vez de falar.

Apesar de Molon ser do mesmo PSB de Freixo, o petista que preside a Assembleia Legislativa do Rio é quem está formalmente na chapa de Lula no Rio – e não teve pudor em afirmar isso enquanto olhava para o concorrente, na outra ponta da mesa, que o observava de semblante fechado. Em meio à guerra fria entre os dois por causa da vaga no Senado, esta foi a primeira vez que ocorreu um embate mais direto, cara a cara.

“Lula deixou claro que só tem um palanque no Rio: Marcelo Freixo. Nós vamos caminhar com você, meu irmão”, disse Ceciliano, cuja relação com o governador Cláudio Castro (PL), correligionário de Jair Bolsonaro, preocupa aliados do socialista, que acenava positivamente com a cabeça quando o presidente da Alerj falava. Nas fotos do evento que compartilhou no Instagram, o petista cortou apenas um participante: Molon, que estava na ponta oposta.

Castro, inclusive, também foi motivo de climão no evento desta sexta, protagonizado pelo próprio candidato do PSB. O adversário do governador criticou o fato dele ter aumentado o número de secretarias no estado para lotear cargos. Acontece que Ceciliano, sabe-se, teve forte influência na montagem do Palácio Guanabara após o impeachment de Wilson Witzel (PSC).

Freixo, Molon e Ceciliano estão a caminho de São Paulo nesta tarde para prestigiar o evento de lançamento da pré-candidatura de Lula à Presidência, no sábado. O ex-presidente parece ser o único consenso na complicada disputa da esquerda pelo Rio.

