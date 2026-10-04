O clima de comemoração entre apoiadores de Ruas em sede do PL no Rio de Janeiro

O deputado estadual Douglas Ruas (PL) acompanha a apuração na sede do PL em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro, onde apoiadores passaram a se concentrar na noite deste domingo, 4. Com 86,46% das urnas apuradas, ele lidera a disputa pelo governo do Rio com 49,87% dos votos, seguido pelo ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), que aparece com 42,13%.

O clima no QG do PL é de muita comemoração, com ruas fechadas para receber eleitores. Ruas está acompanhado por sua família e pelo deputado federal Altineu Côrtes, presidente do PL no Rio. Pesquisas eleitorais divulgadas na véspera mostravam chances de Paes vencer no primeiro turno — um cenário longe de ser concretizado.

Na Quaest, por exemplo, o ex-prefeito aparecia com 51% em votos válidos, contra 43% de Ruas. O cenário não considerava Anthony Garotinho (Republicanos), que disputa sub judice e aguarda decisão em recurso junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) diante do indeferimento de sua candidatura, ocorrido por decisão do TRE-RJ em decorrência de inelegibilidade por uma condenação por improbidade administrativa.

Na parte da manhã, Ruas acompanhou o senador Flávio Bolsonaro (PL) na votação em Vila Isabel, na Zona Norte. “Expectativa muito boa, vitória no primeiro turno. Estamos muito confiantes que vamos eleger os dois senadores do PL. Vamos eleger o próximo presidente do Brasil, Flávio Bolsonaro. Que essa eleição possa se encerrar hoje, no primeiro turno, pra que a gente possa começar já amanhã os trabalhos para o futuro do Brasil”, disse.

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Ao votar no Gávea Golf Club, na Zona Sul, Paes afirmou que o Rio de Janeiro “vive a pior crise da história, é uma crise política, é uma crise institucional, é uma crise de segurança pública, de desmando no governo do estado, de corrupção”. Ele também criticou diretamente o seu principal rival e pediu para que a população aderisse ao “voto útil”, sem focar em ideologias.

“O (estado) não aguenta mais outro (Wilson) Witzel e outro Cláudio Castro, o que muito claramente é representado pela candidatura do Douglas Ruas. Estou muito confiante, porque acho que as pessoas vão ter a consciência deste momento”, apontou.

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