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Política

Datafolha: O cenário da eleição para o governo do Ceará um dia antes da votação

Pesquisa Datafolha mostra Elmano e Ciro no mesmo patamar

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 out 2026, 16h41 | Atualizado em 3 out 2026, 17h00
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB)
O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT); e o ex-governador Ciro Gomes (PSDB) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/PSDB/Redes sociais/Divulgação)
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Datafolha: O cenário da eleição para o governo do Ceará um dia antes da votação Priorize VEJA no Google

Uma pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 3, mostra que permanece indefinida a disputa pelo governo do Ceará: o governador Elmano de Freitas (PT) segue empatado tecnicamente com Ciro Gomes (PSDB), dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Em votos válidos, ou seja, excluindo votos brancos e nulos, o concorrente do PT tem 50% das intenções de voto, e o do PSDB, 47%. Os demais nomes não chegaram a 2% cada. Para liquidar a eleição já no primeiro turno, o candidato deve ter 50% dos votos mais um. Na comparação com a rodada anterior, todos os percentuais variaram dentro da margem de erro.

Em um cenário de segundo turno entre Elmano e Ciro, continua o empate técnico no limite da margem, com o atual governador na vantagem numérica.

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Veja os números da pesquisa para o governo do Ceará:

Siga
  • Elmano de Freitas (PT): 50% (era 48% em 25 de setembro)
  • Ciro Gomes (PSDB): 47% (era 49%)
  • Delegado Huggo (Missão): 1% (era 1%)
  • Vera Lúcia (Novo): 1% (era 1%)
  • Zé Batista (PSTU) 1% (era 0%)
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Segundo turno (votos totais)

  • Elmano de Freitas (PT): 49% (eram 46%)
  • Ciro Gomes (PSDB): 45% (eram 48%)
  • Em branco/nulo/nenhum: 3% (eram 4%)
  • Indecisos: 3% (eram 2%)
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Sobre a pesquisa

Contratado pelo jornal O Povo, o Datafolha ouviu 1.560 eleitores cearenses entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O protocolo de registro na Justiça Eleitoral é CE-09234/2026.

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