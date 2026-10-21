O cenário da disputa Lula x Flávio na penúltima pesquisa Quaest antes do primeiro turno
Senador do PL terminou a votação com vantagem de mais de 2,2 milhões de votos
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparecia à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL) na penúltima pesquisa Quaest divulgada antes do primeiro turno da eleição presidencial de 2026. No levantamento, publicado em 28 de setembro, o petista registrava 39% das intenções de voto, contra 34% do adversário, uma vantagem de cinco pontos percentuais.
No resultado das urnas, Flávio terminou em primeiro lugar, com 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula.
A diferença colocava Lula numericamente à frente de Flávio, mas a disputa entre os dois permanecia equilibrada na simulação de segundo turno. Nesse cenário, ambos apareciam com 42% das intenções de voto, em situação de empate numérico.
A pesquisa foi divulgada seis dias antes da votação de 4 de outubro e mostrava que, apesar da vantagem do presidente na primeira rodada, não havia diferença entre os dois principais adversários na simulação de um confronto direto.
O que mostrava a pesquisa para o segundo turno?
No confronto direto entre Lula e Flávio, a Quaest registrava 42% das intenções de voto para cada um. Outros 13% declaravam que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam à votação. Os indecisos representavam 3%.
Em relação ao levantamento anterior, divulgado em 21 de setembro, Lula havia oscilado um ponto percentual para cima, passando de 41% para 42%. Flávio permaneceu com os mesmos 42%.
O empate numérico reforçava a estabilidade da disputa entre os dois. Desde a primeira rodada da série de pesquisas contratadas pela TV Globo, em 13 de agosto, os candidatos apareciam empatados numericamente ou dentro da margem de erro.
Na ocasião, Lula registrava 43% das intenções de voto, contra 40% de Flávio.
Quando foi realizada a penúltima pesquisa Quaest?
O levantamento foi realizado entre 24 e 27 de setembro, com 2.004 eleitores. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança, de 95%.
A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-06520/2026 e divulgada em 28 de setembro, seis dias antes do primeiro turno das eleições presidenciais.