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Enfrentando derrotas históricas e atritos no Congresso, a articulação política do terceiro mandato de Lula expôs falhas na promessa de frente ampla. Diante de um Parlamento mais hostil, aliados experientes defendem ceder o comando das negociações ao centro para evitar novas crises.

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Com status de ministério e gabinete no Palácio do Planalto, a articulação política do governo não teve um bom desempenho no terceiro mandato de Lula. O presidente até conseguiu aprovar projetos prioritários, como o arcabouço fiscal e a reforma tributária, mas sofreu uma sucessão de derrotas. Uma delas foi histórica: como não fazia desde o fim do século XIX, o Senado rejeitou a indicação feita por Lula para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ao vetar o nome do advogado-geral da União, Jorge Messias.

Considerado um craque na arte da negociação, Lula é apontado pelos próprios aliados como um dos responsáveis pelas dificuldades enfrentadas no Parlamento, principalmente porque ele reduziu drasticamente as reuniões com deputados e senadores, que eram rotineiras em seus mandatos anteriores. O presidente também errou, segundo os críticos, ao não tirar do papel a promessa de frente ampla feita na campanha eleitoral e destinar às legendas de centro ministérios de segundo escalão.

De quebra, Lula escalou o PT para comandar a Secretaria de Relações Institucionais (SRI), que é a responsável formal pelas tratativas com o Congresso. O partido não tem boa reputação na mesa de negociação. Sua postura hegemônica faz com que relute em abrir espaços e ceder poder a outras agremiações, inclusive de esquerda. O resultado foi uma relação turbulenta entre Executivo e Legislativo. Tão turbulenta que o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-PP), pediu a demissão de Alexandre Padilha (PT-SP) do comando da SRI. Tempos depois da ofensiva, Padilha foi remanejado para o Ministério da Saúde e substituído na articulação por outros petistas — primeiro Gleisi Hoffmann, depois José Guimarães.

Um dos mais experientes e prestigiados aliados de Lula acha que o presidente deveria escalar, para comandar a articulação política no próximo governo, um integrante de partido de centro. Seria uma forma de dar ao grupo um gabinete no Planalto e de reconhecer a sua importância para o bom funcionamento da base governista. Já Lula demonstraria com o gesto mais comprometimento com o conceito de frente ampla, o que poderia lhe render vitórias importantes nos plenários do Congresso.

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A partir do ano que vem, o PT e as legendas de esquerda controlarão apenas 128 das 513 cadeiras da Câmara. Para formar maioria no plenário, os governistas terão de contar com o apoio de siglas de centro. Seis delas elegeram 234 deputados. “A articulação tem de ficar com o centro. Se o governo não tem maioria, precisa negociar. E muito”, diz o aliado do presidente.