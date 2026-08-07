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Política

O caos e a preocupação nos bastidores da escolha do nome para vice de Flávio Bolsonaro

Em 'Os Três Poderes', editores analisam mudança de última hora na chapa do PL, ausência do Centrão e aposta em corrupção e segurança pública como eixos

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 ago 2026, 15h03 | Atualizado em 7 ago 2026, 15h05
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O caos e a preocupação nos bastidores da escolha do nome para vice de Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

A escolha de Alfredo Gaspar como vice de Flávio Bolsonaro consolidou uma chapa pura do PL, contrariou a expectativa de que o senador escolheria uma mulher para ampliar seu alcance entre o eleitorado feminino e expôs, na avaliação dos participantes de Os Três Poderes, as dificuldades de articulação política da campanha. No programa de VEJA apresentado por Ricardo Ferraz, o colunista Robson Bonin e os editores Laryssa Borges e José Benedito da Silva destacaram o caráter inesperado da decisão, a ausência de partidos do Centrão na aliança e os riscos trazidos pelo novo companheiro de chapa (este texto é um resumo do vídeo acima).

Até a véspera do anúncio, segundo Bonin, a campanha trabalhava para que o escolhido fosse Rogério Marinho. Foi apenas durante a madrugada que o nome de Gaspar ganhou força. “A gente passou vários dias aqui acompanhando clima de mistério e depois tudo se resolveu numa aparente confusão”, afirmou o colunista de Radar. Para ele, dois fatores pesaram na mudança: a reorganização da disputa política em Alagoas com a saída de Gaspar da corrida ao Senado e a possibilidade de explorar casos de corrupção durante a campanha presidencial.

Por que Alfredo Gaspar entrou na chapa de última hora?

Bonin avaliou que a passagem de Gaspar pela comissão parlamentar que investigou os descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas pode transformá-lo em uma peça importante na estratégia de comunicação eleitoral. Segundo o colunista, o deputado virou uma espécie de “arquivo vivo” das informações que chegaram à comissão e que poderão ser exploradas politicamente durante a campanha.

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A aposta, porém, veio acompanhada de um problema imediato. Ferraz lembrou no programa uma acusação contra Gaspar relacionada a um caso de estupro de uma menor de idade. O deputado nega qualquer envolvimento e atribui o episódio a ataques de adversários. Para Bonin, a campanha de Flávio falhou ao não fazer previamente uma investigação aprofundada sobre o histórico do escolhido. “O maior temor da campanha agora é que o Flávio passe os próximos dias tendo que explicar tudo isso”, disse.

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O anúncio do vice revelou isolamento político de Flávio?

Para Laryssa, a resposta está também na composição do palco montado para apresentar Gaspar. “É um improviso no estado mais bruto”, afirmou. Segundo a editora, não estavam presentes presidentes de grandes partidos do Centrão, dirigentes estaduais do próprio PL — com a exceção de Valdemar Costa Neto — nem familiares próximos do candidato, como os irmãos e Michelle Bolsonaro.

A avaliação de Laryssa é que Flávio chega à disputa sem alianças oficiais com partidos do Centrão e dependente de uma chapa formada apenas pelo PL. Na visão da jornalista, a acusação mencionada contra Gaspar acrescenta ainda um novo problema ao candidato. “O simples fato de existir essa acusação, ela já funciona como uma sombra na campanha do Flávio”, afirmou.

Por que o Centrão decidiu não embarcar com Flávio?

Laryssa atribuiu o afastamento dessas legendas também ao receio de integrantes do Centrão de serem atingidos por investigações. Segundo sua análise , políticos desses partidos temem que uma associação direta com a campanha presidencial de Flávio possa aumentar a exposição de seus integrantes diante de apurações policiais.

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O resultado é uma candidatura presidencial que, segundo os comentaristas, chega ao início da campanha sem a estrutura partidária que Flávio buscava construir. O próprio Valdemar admitiu, em áudio exibido pelo programa, que a definição aconteceu “em cima da hora”, embora tenha elogiado Gaspar como um nome capaz de contribuir especialmente nas áreas de segurança pública e combate à corrupção.

Corrupção e segurança serão as armas da campanha?

José Benedito avaliou que, apesar da forma turbulenta como ocorreu a escolha, a indicação ajuda a esclarecer quais serão os principais campos de confronto de Flávio durante a eleição. “A campanha dele é marcada pelo caos sempre”, afirmou o editor.

Para José Benedito, Gaspar reúne dois temas que devem ocupar posição central no discurso eleitoral do PL: corrupção e segurança pública. O editor destacou a experiência do deputado na área de segurança e sua atuação na comissão que investigou os descontos indevidos em benefícios previdenciários.

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A decisão, portanto, pode oferecer à campanha instrumentos para intensificar o confronto político nesses dois terrenos, mas chega acompanhada de um custo destacado pelos três analistas: Flávio definiu o vice sem conseguir atrair formalmente os partidos do Centrão e, ao apostar em um nome escolhido de última hora, abriu uma nova frente de desgaste justamente no momento em que precisava demonstrar organização e capacidade de ampliar sua aliança.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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