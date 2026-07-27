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Política

O candidato que se sai melhor contra Lula no segundo turno em nova pesquisa

Levantamento ouviu 2.004 eleitores por telefone e a margem de erro é de dois pontos percentuais

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 jul 2026, 11h09 | Atualizado em 27 jul 2026, 11h10
Cinco homens em close-up, da esquerda para a direita: um idoso barbudo falando ao microfone, um homem de cabelo escuro sorrindo, um homem de cabelo grisalho sorrindo com um microfone, um homem de óculos falando ao microfone, e um homem de cabelo cacheado olhando para frente com um microfone à sua frente
Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos: candidatos à Presidência em 2026 (Ricardo Stuckert/PR, Geraldo Magela/Agência Senado, Agência Cora/Divulgação, ALMG/Divulgação e Reprodução/YouTube/.)
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Ronaldo Caiado (PSD) é o adversário que apresenta o melhor desempenho contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos cenários de segundo turno testados pela pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 27. O governador de Goiás alcança 43% das intenções de voto, contra 45% do petista, uma diferença de dois pontos percentuais, o limite da margem de erro do levantamento.

O resultado representa uma redução expressiva da vantagem de Lula sobre Caiado em relação à rodada anterior. Em duas semanas, a distância entre os dois caiu de nove para dois pontos. A pesquisa não detalha, no entanto, quanto cada candidato oscilou individualmente nesse confronto.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Como os demais candidatos se saem contra Lula?

Flávio Bolsonaro (PL) e Romeu Zema (Novo) também aparecem tecnicamente empatados com o presidente, mas ficam quatro pontos atrás dele nos confrontos diretos.

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Contra o senador, Lula registra 47%, enquanto Flávio soma 43%. No cenário com o governador de Minas Gerais, o petista tem 46%, diante de 42% de Zema. Já Renan Santos (Missão) aparece mais distante: Lula marca 47%, contra 39% do adversário.

Embora o presidente apareça numericamente à frente em todos os cenários, as diferenças contra Caiado, Flávio e Zema estão dentro da margem de erro. Os três reduziram a distância para o petista na comparação com a pesquisa anterior, mas Caiado registrou o movimento mais acentuado.

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Quem lidera no primeiro turno?

No cenário de primeiro turno, Lula mantém uma vantagem mais ampla. O presidente aparece com 42% das intenções de voto, nove pontos à frente de Flávio Bolsonaro, que registra 33%.

Caiado soma 6%, seguido por Renan Santos, com 5%, e Zema, com 3%. Augusto Cury (Avante) tem 2%, e Cabo Daciolo (Mobiliza), 1%. Votos brancos e nulos representam 6%, enquanto 2% não souberam ou não responderam.

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Na comparação com a rodada realizada duas semanas antes, Lula oscilou dois pontos para cima, enquanto Flávio recuou um ponto.

Como foi feita a pesquisa?

A pesquisa BTG/Nexus ouviu 2.004 eleitores por telefone entre os dias 24 e 26 de julho de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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