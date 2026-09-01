O único candidato que fica numericamente à frente de Lula no 2º turno, segundo pesquisa Real Time Big Data

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Ronaldo Caiado surpreende em pesquisa Real Time Big Data, aparecendo numericamente à frente de Lula em um cenário de segundo turno (45% a 43%), mesmo com baixa intenção de votos no primeiro turno. A pesquisa detalha o perfil do eleitor de Caiado e o compara com outros adversários de Lula. Entenda os números completos.

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Ronaldo Caiado é o único candidato testado pela Real Time Big Data que aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva em uma eventual disputa de segundo turno. De acordo com a pesquisa divulgada nesta terça-feira, 1º, Caiado tem 45% das intenções de voto, contra 43% do presidente. A diferença de 2 pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento, também de 2 pontos.

O resultado contrasta com o desempenho do candidato no primeiro turno. No cenário estimulado com Pablo Marçal, Caiado tem 4% das intenções de voto, atrás de Lula, com 38%, Flávio Bolsonaro, com 29%, Augusto Cury, com 10%, e Renan Santos, com 6%. Sem Marçal, o ex-governador de Goiás também marca 4%.

Como fica um segundo turno entre Lula e Caiado?

Na simulação direta, Caiado registra 45% e Lula, 43%. Outros 8% dizem que votariam em branco ou nulo, enquanto 4% não souberam ou não responderam. Como a distância entre os dois está no limite da margem de erro, o cenário é de empate técnico.

O desempenho mostra que Caiado amplia consideravelmente seu potencial eleitoral quando a disputa é reduzida a dois nomes. A própria pesquisa mede esse espaço: 2% dizem que votariam nele com certeza e outros 43% afirmam que poderiam escolhê-lo, enquanto 39% dizem conhecê-lo e não votar nele. Outros 16% afirmam não conhecê-lo o suficiente para opinar.

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Como Lula se sai contra os outros adversários?

Contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece exatamente empatado: 44% para cada um. Brancos e nulos somam 9%, e 3% não souberam responder.

No confronto com Romeu Zema, o presidente aparece numericamente à frente, com 43%, ante 40% do candidato do Novo. Outros 10% votariam em branco ou nulo e 7% não souberam responder.

Caiado, portanto, é o único adversário entre os cenários divulgados pela Real Time Big Data que supera numericamente Lula na simulação de segundo turno.

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O que explica o contraste com o primeiro turno?

A pesquisa não atribui causas ao desempenho de Caiado, mas mostra que seu eleitorado tem características diferentes das bases mais consolidadas de Lula e Flávio.

Entre os que declaram voto em Caiado, 65% afirmam que a principal motivação é escolher o candidato que consideram mais preparado. Outros 19% dizem querer mudar os rumos do Brasil, 13% afirmam votar para impedir que determinado grupo político volte ou continue no poder e 1% cita a preservação de conquistas dos últimos anos.

A Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre 27 e 31 de agosto. A pesquisa foi realizada por telefone, tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03490/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.