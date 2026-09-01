🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

O único candidato que fica numericamente à frente de Lula no 2º turno, segundo pesquisa Real Time Big Data

Diferença do presidente para o candidato, porém, está dentro da margem de erro do levantamento

Por Da Redação 1 set 2026, 07h18 | Atualizado em 1 set 2026, 12h05
Cinco homens em close-up, da esquerda para a direita: um idoso barbudo falando ao microfone, um homem de cabelo escuro sorrindo, um homem de cabelo grisalho sorrindo com um microfone, um homem de óculos falando ao microfone, e um homem de cabelo cacheado olhando para frente com um microfone à sua frente
Lula, Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema e Renan Santos: candidatos à Presidência em 2026 (Ricardo Stuckert/PR, Geraldo Magela/Agência Senado, Agência Cora/Divulgação, ALMG/Divulgação e Reprodução/YouTube/.)
Continua após publicidade
O único candidato que fica numericamente à frente de Lula no 2º turno, segundo pesquisa Real Time Big Data Priorizar nos meus resultados Google

Ronaldo Caiado é o único candidato testado pela Real Time Big Data que aparece numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva em uma eventual disputa de segundo turno. De acordo com a pesquisa divulgada nesta terça-feira, 1º, Caiado tem 45% das intenções de voto, contra 43% do presidente. A diferença de 2 pontos percentuais está dentro da margem de erro do levantamento, também de 2 pontos.

O resultado contrasta com o desempenho do candidato no primeiro turno. No cenário estimulado com Pablo Marçal, Caiado tem 4% das intenções de voto, atrás de Lula, com 38%, Flávio Bolsonaro, com 29%, Augusto Cury, com 10%, e Renan Santos, com 6%. Sem Marçal, o ex-governador de Goiás também marca 4%.

Como fica um segundo turno entre Lula e Caiado?

Na simulação direta, Caiado registra 45% e Lula, 43%. Outros 8% dizem que votariam em branco ou nulo, enquanto 4% não souberam ou não responderam. Como a distância entre os dois está no limite da margem de erro, o cenário é de empate técnico.

Siga

O desempenho mostra que Caiado amplia consideravelmente seu potencial eleitoral quando a disputa é reduzida a dois nomes. A própria pesquisa mede esse espaço: 2% dizem que votariam nele com certeza e outros 43% afirmam que poderiam escolhê-lo, enquanto 39% dizem conhecê-lo e não votar nele. Outros 16% afirmam não conhecê-lo o suficiente para opinar.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Como Lula se sai contra os outros adversários?

Contra Flávio Bolsonaro, Lula aparece exatamente empatado: 44% para cada um. Brancos e nulos somam 9%, e 3% não souberam responder.

No confronto com Romeu Zema, o presidente aparece numericamente à frente, com 43%, ante 40% do candidato do Novo. Outros 10% votariam em branco ou nulo e 7% não souberam responder.

Caiado, portanto, é o único adversário entre os cenários divulgados pela Real Time Big Data que supera numericamente Lula na simulação de segundo turno.

Continua após a publicidade

O que explica o contraste com o primeiro turno?

A pesquisa não atribui causas ao desempenho de Caiado, mas mostra que seu eleitorado tem características diferentes das bases mais consolidadas de Lula e Flávio.

Entre os que declaram voto em Caiado, 65% afirmam que a principal motivação é escolher o candidato que consideram mais preparado. Outros 19% dizem querer mudar os rumos do Brasil, 13% afirmam votar para impedir que determinado grupo político volte ou continue no poder e 1% cita a preservação de conquistas dos últimos anos.

A Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores entre 27 e 31 de agosto. A pesquisa foi realizada por telefone, tem margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, nível de confiança de 95% e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-03490/2026.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Renan Santos
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).