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Renan Santos, do MBL, surpreende nas pesquisas para 2026, saltando para 6,9% e liderando entre jovens. Sua ascensão como possível terceira via desafia nomes da direita tradicional, como Caiado e Zema. Entenda o fenômeno digital, seu discurso antissistema e o impacto real na corrida presidencial.

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O crescimento de Renan Santos nas pesquisas de intenção de voto para a eleição presidencial de 2026 começou a chamar atenção de analistas políticos e adversários. Segundo dados citados no programa Os Três Poderes, o cofundador do Movimento Brasil Livre (MBL) saiu de 2,4% das intenções de voto em novembro do ano passado para 6,9% na mais recente pesquisa AtlasIntel, consolidando-se na terceira colocação em alguns cenários e ultrapassando nomes mais tradicionais da direita, como Ronaldo Caiado e Romeu Zema (este texto é um resumo do vídeo acima).

Apresentador do programa, Ricardo Ferraz destacou que o desempenho do pré-candidato chama atenção especialmente entre os eleitores mais jovens. De acordo com os números mencionados durante o debate, Renan lidera entre os brasileiros de 16 a 24 anos, com 36,1% das intenções de voto, além de apresentar a menor taxa de rejeição entre os nomes testados.

O crescimento de Renan Santos representa uma terceira via?

Para a editora Laryssa Borges, o fenômeno expõe um paradoxo recorrente da política brasileira. Segundo ela, embora parte significativa do eleitorado afirme estar cansada da polarização entre lulismo e bolsonarismo, a preferência dos eleitores continua concentrada nos dois polos.

“O Renan Santos aparece como a principal opção de terceira via se esses polos não fossem tão fortes”, afirmou. Na avaliação da jornalista, porém, a viabilidade eleitoral desse espaço continua limitada pela força dos principais concorrentes.

Laryssa destacou que o líder do MBL construiu forte presença nas redes sociais, mas ainda enfrenta obstáculos relevantes para transformar visibilidade digital em competitividade eleitoral. “Ele é uma pessoa com grande capilaridade nas redes sociais, o que não quer dizer necessariamente que isso se converta em votos”, observou.

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O que diferencia Renan dos demais candidatos da direita?

Durante o debate, os participantes apontaram que Renan ocupa um espaço distinto de outros pré-candidatos conservadores. Enquanto Caiado e Zema buscam preservar pontes com o eleitorado bolsonarista, o fundador do MBL adota uma postura mais crítica ao ex-presidente Jair Bolsonaro e ao movimento político construído em torno dele.

“O Renan Santos seria uma espécie de direita que pode falar um pouco mais contra o bolsonarismo”, afirmou Laryssa, lembrando que o MBL defendeu voto nulo no segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

Segundo a editora, parte da força do pré-candidato nas redes está associada a pautas de forte apelo entre segmentos mais radicalizados do eleitorado, especialmente em temas relacionados à segurança pública e ao combate ao crime organizado.

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O discurso antissistema pode ir além das redes sociais?

Para o colunista Robson Bonin, o crescimento de Renan está ligado à sua capacidade de explorar um discurso antissistema ainda mais radical do que aquele que impulsionou Jair Bolsonaro em 2018.

Segundo Bonin, o pré-candidato constrói sua narrativa a partir de críticas às instituições e à estrutura política tradicional. “É um discurso que ignora propositalmente regras básicas de funcionamento da nossa Constituição”, disse.

O colunista avaliou que esse posicionamento encontra receptividade entre eleitores insatisfeitos com o cenário político atual, mas enfrenta limites quando submetido ao escrutínio de um eleitorado mais amplo. “Muito discurso de franco-atirador e talvez por isso tenha instantaneamente essa simpatia nas redes”, afirmou.

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O fenômeno Renan ameaça os candidatos tradicionais da direita?

Apesar das dificuldades apontadas pelos analistas, o crescimento do líder do MBL já produz efeitos políticos concretos. Ao ultrapassar nomes como Caiado e Zema em alguns levantamentos, Renan passou a ocupar um espaço que, até recentemente, era disputado por governadores e lideranças partidárias consolidadas. “O problema é muito maior para Caiado e Zema”, resumiu Ricardo Ferraz ao encerrar o debate.

Ainda distante dos líderes da corrida presidencial, Renan Santos surge como uma novidade capaz de reorganizar a disputa interna da direita. Resta saber se o desempenho registrado nas redes sociais e nas pesquisas iniciais será suficiente para transformá-lo em uma candidatura nacional competitiva ou se seu crescimento permanecerá restrito ao papel de fenômeno digital da pré-campanha.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Os Três Poderes (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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