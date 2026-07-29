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Política

O candidato da terceira via que desponta na pesquisa presidencial AtlasIntel

Levantamento ouviu 5.021 eleitores de todo o país e a margem de erro é de um ponto percentual

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 11h04
Três homens em close-up: um de óculos e terno azul com gravata listrada, segurando um microfone; outro de cabelo branco e terno azul claro, sorrindo e segurando um microfone; e um terceiro de barba, camisa listrada clara, braços cruzados
Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos (///Divulgação)
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Renan Santos (Missão) foi o nome da chamada terceira via que mais se destacou na nova pesquisa AtlasIntel divulgada na manhã desta quarta-feira, 29, sobre a disputa pela Presidência da República. Ele aparece com 7,8% das intenções de voto nos dois cenários de primeiro turno testados pelo instituto, mais que o dobro do registrado pelos adversários desse campo.

O levantamento mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança, com 44,9%, seguido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que marca 35,8%. Distante dos dois primeiros colocados, Renan ocupa isoladamente a terceira posição.

A vantagem sobre os demais candidatos que buscam espaço fora da polarização é expressiva. Ronaldo Caiado (PSD) registra 3,1%, enquanto Romeu Zema (Novo) aparece com 2,8%. Samara Martins (UP) tem 2,1%, e Augusto Cury (Avante), 1,6%.

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A pesquisa AtlasIntel ouviu 5.021 eleitores das cinco regiões do país. A margem de erro é de um ponto porcentual, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O que muda no cenário com menos candidatos?

A posição de Renan permanece estável quando a lista de candidatos é reduzida. Nesse cenário, Lula sobe para 47,4%, e Flávio chega a 37%. O candidato do Missão mantém os mesmos 7,8%.

Caiado passa de 3,1% para 3,3%, enquanto Zema oscila de 2,8% para 2,9%. As variações ficam dentro da margem de erro de um ponto porcentual, para mais ou para menos.

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A estabilidade de Renan nos dois cenários o mantém à frente dos demais nomes da terceira via, embora a distância para Lula e Flávio ainda seja muito grande.

Como Renan se sai em um eventual segundo turno?

Em um confronto direto com Lula, Renan registra 30,2% das intenções de voto, ante 47,6% do presidente. A diferença de 17,4 pontos percentuais é a maior vantagem obtida pelo petista entre os cenários de segundo turno avaliados pelo instituto.

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Nesse embate, 22,2% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou ainda não saberiam escolher. É também o maior índice desse grupo entre as simulações apresentadas.

Lula tem vantagens menores sobre os outros adversários testados: 6,3 pontos contra Flávio Bolsonaro, 9,3 pontos diante de Caiado e nove pontos no confronto com Zema.

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Qual é a rejeição ao candidato do Missão?

Renan é rejeitado por 38% dos entrevistados. O índice fica abaixo dos registrados por Flávio Bolsonaro, com 52,9%, Lula, com 49,4%, e Jair Bolsonaro, com 42,6%.

A rejeição ao candidato do Missão aparece próxima à de Romeu Zema, que marca 37,7%, e acima da atribuída a Ronaldo Caiado, com 33,3%.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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