O candidato com a maior rejeição depois de Lula e Flávio, segundo nova pesquisa Quaest

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Pesquisa Quaest revela empate técnico na rejeição entre Flávio Bolsonaro (55%) e Luiz Inácio Lula da Silva (53%), com margem de erro de 2 pontos. O levantamento detalha o potencial de voto de cada um e a rejeição de outros nomes como Pablo Marçal, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, fornecendo um panorama completo.

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Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estão empatados tecnicamente nos índices de rejeição na nova pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira, 2. O senador é rejeitado por 55% dos eleitores, enquanto 53% dizem que não votariam no presidente. A margem de erro de dois pontos percentuais.

O levantamento considera como rejeição os entrevistados que afirmam conhecer o candidato e não votar nele. No caso de Flávio Bolsonaro, 40% dizem conhecer o senador e admitem votar nele, enquanto 5% afirmam não conhecê-lo. Lula tem potencial de voto maior: 44% dizem conhecer o petista e votar nele, e apenas 3% afirmam não conhecê-lo.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quem aparece depois de Lula e Flávio?

Pablo Marçal (PRTB) tem a terceira maior rejeição entre os nomes testados, com 44%. Na sequência aparecem Ronaldo Caiado (PSD), com 40%, e Romeu Zema (Novo), com 38%. Renan Santos (Missão) registra 28%.

Augusto Cury (Avante), que aparece em terceiro lugar nos cenários de primeiro turno da pesquisa, é rejeitado por 25% dos entrevistados. Rui Costa Pimenta (PCO) marca 23%.

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Entre os demais candidatos, Samara Martins (UP) e Edmilson Costa (PCB) têm 11% de rejeição cada. Hertz Dias (PSTU) e Wilson Grassi (Democrata) aparecem com 10%, enquanto Clariana Barão (DC) registra 7%, o menor percentual entre os nomes avaliados.

Como a rejeição se relaciona com a disputa entre Lula e Flávio?

Os dois candidatos que concentram os maiores índices de rejeição são também os que ocupam as primeiras posições na corrida presidencial. Na pesquisa Quaest, Lula aparece com 37% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto Flávio Bolsonaro tem 29% em um dos cenários testados. Augusto Cury aparece com 10%.

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Como foi feita a pesquisa?

A Quaest ouviu presencialmente 2.004 eleitores em todo o país entre 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.