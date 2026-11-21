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Lideranças do PT da Bahia articulam a indicação de Éden Valadares para comandar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência. O secretário conta com o apoio de Jerônimo Rodrigues, Jaques Wagner e Rui Costa após seu papel de destaque na campanha digital do partido.

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Lideranças importantes do PT da Bahia começaram a defender a ideia de que o secretário nacional de comunicação do partido Éden Valadares seja indicado para comandar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) a partir do ano que vem no lugar do atual ministro Sidônio Palmeira.

Assim como Sidônio, Éden também é baiano e já recebeu o apoio dos principais nomes da legenda no estado, como do governador Jerônimo Rodrigues e dos senadores Rui Costa e Jaques Wagner. Sidônio já sinalizou a aliados a vontade de deixar o posto no próximo mandato do presidente.

Há poucos dias o governador da Bahia e os parlamentares petistas se reuniram com Valadares e compartilharam com ele a intenção de indicá-lo ao posto. Na avaliação desses caciques do PT da Bahia, o que mais credencia o secretário para o cargo é sua postura sobre as big techs, sobretudo em relação à Meta – dona do WhatsApp, Facebook e do Instagram. Lula já revelou diversas vezes a intenção de regular as redes sociais no Brasil.

Na semana passada, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou a Meta a pagar uma multa de 7,5 milhões de reais por descumprir decisões da Corte para garantir tratamento igualitário aos presidenciáveis durante a campanha presidencial. Éden Valadares foi um dos primeiros dirigentes petistas a celebrar a decisão.

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“Foram meses de dedicação intensa, produção de provas técnicas, enfrentamento de argumentos complexos e atuação permanente para demonstrar as falhas e os descumprimentos da Meta. Nenhuma plataforma digital está acima da lei. Nenhum algoritmo pode estar fora do alcance da fiscalização”, disse o secretário.

A indicação de Éden Valadares para a chefia da Secom, segundo os petistas, também se justificaria pelo trabalho realizado por ele no processo de modernização da comunicação do PT durante a campanha eleitoral. Ele chefia a comunicação do partido desde agosto do ano passado.