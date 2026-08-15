O candidato à Presidência que promete botox gratuito para as mulheres

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Wilson Grassi, candidato à presidência, ex-porteiro milionário, propõe o inusitado projeto “Meu Botox, Minha Vida” para eleitoras, justificando-o pela elevação da autoestima feminina. Ele defende o remanejamento de verbas, incluindo do Fundo Eleitoral, e o fechamento de ministérios, como o da Cultura.

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Candidato a presidente da República pelo partido Democrata, o veterinário Wilson Grassi superou a pobreza, de porteiro de edifício virou empreendedor e hoje tem um patrimônio de 50 milhões de reais. Conforme mostra a edição impressa de VEJA desta semana, uma das promessas do candidato é um amplo projeto de rejuvenescimento facial das eleitoras.

“Muita gente está ridicularizando, mas este projeto é importante”, diz Grassi. Ele já tem até o nome, inspirado em um dos programas do presidente Lula. “Será ‘Meu Botox, Minha Vida’. Não vamos tratar rugas, mas sim a autoestima das mulheres”, diz o veterinário.

O candidato afirma que, se eleito, vai fazer um remanejamento dos recursos para viabilizar o programa. Ele defende, por exemplo, o fechamento de ministérios como o da Cultura.

Grassi diz que o país viveu seus momentos de efervescência na área da cultura, como na época da Bossa Nova, quando não havia um ministério para essa finalidade. O dinheiro oriundo dessas medidas financiariam a aplicação do botox.

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O veterinário, de 56 anos, tenta há mais de duas décadas ingressar na política. Em 2006, ele foi candidato a deputado estadual por São Paulo. Teve 4517 votos. Em 2022, filiado ao PV, pleiteou, sem sucesso, uma vaga no Congresso. A última aposta, em 2024, foi na Câmara de Vereadores de São Paulo, incursão também mal sucedida.

Para ele, a aparência mais jovial de uma mulher tem reflexos na família, na sociedade e, principalmente, no emprego e nos índices de produtividade.

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Para incluir o Botox no SUS e investir em áreas que considera prioritárias, o veterinário ressalta que também pretende remanejar recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que destina quase 5 bilhões para os partidos a cada eleição.

“Por incrível que pareça, minhas propostas estão sendo muito bem recebidas, as pessoas que me encontram na rua só falam disso”, afirma o candidato.