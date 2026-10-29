O campo político que está em disputa após fuga de Flávio Bolsonaro

A saída de Flávio Bolsonaro do Brasil após a derrota na eleição presidencial abriu uma disputa que ultrapassa a reorganização do bolsonarismo e alcança os partidos do Centrão. Na avaliação do cientista político Eduardo José Grin, professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), essas legendas passaram a ocupar uma posição estratégica entre o presidente Lula e setores da direita que buscam construir uma alternativa para 2030. Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, o especialista apontou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, precisará administrar sua relação com essas forças políticas para consolidar uma eventual candidatura presidencial. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Por que o Centrão está em disputa?

Para Grin, a disputa pelo apoio dos partidos de centro ganhou relevância diante da força do bolsonarismo no Congresso e das dificuldades que a direita tradicional enfrenta para se desvincular da ala mais radical. O cientista político avalia que Lula compreendeu a necessidade de ampliar suas alianças para enfrentar esse cenário, enquanto Tarcísio precisará conquistar o apoio dessas mesmas legendas caso pretenda disputar a Presidência em 2030.

“O Centrão está em disputa. Ele está em disputa porque o governo Lula, creio eu, já entendeu que sem o Centrão não será possível enfrentar a extrema direita, que está muito robusta no Congresso”, afirmou o professor.

Grin acrescentou que a capacidade de articulação do governador paulista também será determinante. Segundo ele, se Tarcísio afastar partidos importantes desse campo político poderá abrir espaço para uma aproximação dessas legendas com Lula. “Pode ser que Lula constitua uma frente mais ampla”, avaliou, ao mencionar a possibilidade de o presidente buscar uma composição mais abrangente para sustentar seu governo.

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Como a relação entre Tarcísio e Kassab entra nessa disputa?

O professor apontou as divergências entre Tarcísio de Freitas e Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, como exemplo das dificuldades que o governador poderá encontrar na construção de alianças. Segundo Grin, os dois tiveram um desentendimento relacionado à composição política do governo paulista, e Tarcísio indicou, em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, a possibilidade de Kassab não ser reconduzido ao cargo que ocupava na administração estadual.

Na interpretação do cientista político, o episódio pode ter consequências para as articulações nacionais. O PSD é uma das legendas citadas por ele como relevantes na disputa entre o governo Lula e uma possível candidatura de Tarcísio. Grin considera que um afastamento excessivo dessas forças poderá dificultar a formação de uma aliança mais ampla em torno do governador, ao mesmo tempo que abriria possibilidades de negociação com o atual presidente

Quais obstáculos Tarcísio enfrenta para chegar a 2030?

Apesar de reconhecer o espaço político ocupado por Tarcísio, Grin avalia que sua consolidação como liderança nacional está longe de ser automática. O governador, segundo o professor, consegue dialogar com setores da direita tradicional e manter vínculos com o eleitorado bolsonarista, mas enfrenta o desafio de conquistar maior autonomia em relação à família Bolsonaro.

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O cientista político também destacou que Tarcísio precisará apresentar resultados de sua gestão em São Paulo, ampliar seu reconhecimento fora do estado e construir uma aliança partidária capaz de sustentar uma candidatura presidencial. Para ele, a dependência da base bolsonarista mais radicalizada e a necessidade de aproximação com o centro representam desafios simultâneos. A saída de Flávio, nesse contexto, abre espaço para uma disputa pela liderança da oposição, mas não assegura que Tarcísio conseguirá ocupar esse posto.

Por que o Congresso também faz parte dessa disputa?

A importância do Centrão, segundo Grin, não se limita às articulações para 2030. O professor também relacionou essa movimentação à disputa pelas presidências da Câmara e do Senado, que terão impacto sobre a capacidade do governo Lula de aprovar projetos e organizar sua base parlamentar.

Na avaliação do cientista político, a recondução de Hugo Motta à presidência da Câmara parece mais viável, enquanto a disputa envolvendo Davi Alcolumbre no Senado apresenta maiores dificuldades. Grin considera que uma aproximação entre o governo e partidos de centro poderá funcionar como instrumento para conter iniciativas da oposição mais radical e reduzir os obstáculos enfrentados pelo Executivo no Congresso.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.