O caminho turbulento da nova ofensiva do Congresso sobre a reforma política

Apesar de o próprio Centrão estar comprometido com o avanço de uma proposta de reforma política, lideranças do bloco de partidos reconhecem que ainda há muitas divergências sobre o projeto, o que deve impor um caminho difícil para a tramitação do texto.

Admitem que haverá um esforço de todos os envolvidos exatamente para evitar um novo esvaziamento da bancada do Centrão, assim como ocorreu no processo eleitoral deste ano.

Temem que o tema volte para as gavetas assim que for diagnosticada a dificuldade em se chegar a um consenso sobre a proposição.

“Vejo poucas chances de avanço. É sempre assim: começamos a abordar o tema, batemos cabeça, não chegamos num consenso e paralisamos”, avaliou uma liderança do Centrão sobre as chances de a medida ser aprovada.