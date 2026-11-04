O caminho escolhido por Aécio para tentar levar PSDB de volta aos tempos áureos

Diante do esvaziamento progressivo do PSDB nos últimos anos, o deputado Aécio Neves, principal dirigente do partido, deu pistas sobre o caminho escolhido para tentar levar os tucanos de volta aos tempos áureos.

Mais cedo, a Comissão Executiva Nacional da legenda fez uma reunião ampliada para avaliar os resultados das eleições de 2026 e discutir os próximos passos da sigla.

Após o encontro, Aécio indicou que o eventual bom desempenho nas eleições de 2028 pode marcar a retomada do partido no cenário nacional.

“Nosso foco agora são as eleições de 2028. Já começamos a trabalhar nas eleições municipais. Um partido se fortalece a partir das suas bases locais. Então, nós vamos conversar não só com nossos governadores eleitos, mas com parlamentares eleitos, prefeitos de capitais, como aqui está o prefeito de Belém, o prefeito de João Pessoa, que se filiou recentemente ao PSDB. Nós vamos fazer um grande trabalho de fortalecimento do PSDB em nível municipal”, explicou o dirigente.