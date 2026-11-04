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Política

O caminho escolhido por Aécio para tentar levar PSDB de volta aos tempos áureos

Presidente nacional do PSDB avalia que eventual bom desempenho nas eleições de 2028 pode marcar retomada do partido

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 nov 2026, 19h27 | Atualizado em 4 nov 2026, 20h02
Cinco homens sorridentes, vestindo ternos e camisas sociais, sentados em uma mesa de reunião com copos dágua e garrafas azuis. Ao fundo, um painel azul com o logo do PSDB e a frase UM SÓ BRASIL
Aécio Neves  (Divulgação/Divulgação)
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O caminho escolhido por Aécio para tentar levar PSDB de volta aos tempos áureos Priorize VEJA no Google

Diante do esvaziamento progressivo do PSDB nos últimos anos, o deputado Aécio Neves, principal dirigente do partido, deu pistas sobre o caminho escolhido para tentar levar os tucanos de volta aos tempos áureos.

Mais cedo, a Comissão Executiva Nacional da legenda fez uma reunião ampliada para avaliar os resultados das eleições de 2026 e discutir os próximos passos da sigla.

Após o encontro, Aécio indicou que o eventual bom desempenho nas eleições de 2028 pode marcar a retomada do partido no cenário nacional.

“Nosso foco agora são as eleições de 2028. Já começamos a trabalhar nas eleições municipais. Um partido se fortalece a partir das suas bases locais. Então, nós vamos conversar não só com nossos governadores eleitos, mas com parlamentares eleitos, prefeitos de capitais, como aqui está o prefeito de Belém, o prefeito de João Pessoa, que se filiou recentemente ao PSDB. Nós vamos fazer um grande trabalho de fortalecimento do PSDB em nível municipal”, explicou o dirigente.

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