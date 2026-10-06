O caminho de Lula para turbinar a comunicação da campanha no segundo turno

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Lula planeja reforçar sua equipe de campanha para o segundo turno, buscando aprimorar a comunicação com o eleitorado. Profissionais de campanhas vitoriosas no Nordeste, como Bahia, Ceará e Piauí, devem integrar o time, trazendo estratégias para impulsionar a votação na região. A ideia é também intensificar a presença no Sudeste e nas redes sociais.

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Diante da percepção de que é preciso azeitar a comunicação com o eleitorado no segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve turbinar o time e contar com membros de equipes de campanha de aliados que se consagraram nas urnas no primeiro turno.

A expectativa é que profissionais que atuaram nas campanhas vitoriosas da Bahia, do Ceará e do Piauí passem a compor a equipe do petista.

A ideia é que eles tragam contribuições de como venceram as disputas locais, o que poderá ser absorvido pela estratégia da campanha do presidenciável do PT.

Os governadores reeleitos e os senadores eleitos ou reconduzidos no Nordeste devem intensificar a campanha para Lula na região, com o objetivo de ampliar a votação que ele teve na primeira etapa da corrida presidencial.

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Será uma forma de compensar uma eventual presença menor do presidente nos estados, já que há o entendimento de que ele deve marcar ponto no Sudeste para diminuir a vantagem que Flávio Bolsonaro teve nessa região no primeiro turno.

Em paralelo, a turbinada na comunicação é um desdobramento do diagnóstico de que é preciso intensificar a atuação nas redes sociais, seguindo o exemplo de parlamentares progressistas eleitos com votação expressiva, como Erika Hilton, Sâmia Bomfim e Ana Elisa.