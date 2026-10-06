O caminho de Lula para turbinar a comunicação da campanha no segundo turno
Presidente deve contar com membros de equipes de campanha de aliados que se consagraram nas urnas no primeiro turno
Diante da percepção de que é preciso azeitar a comunicação com o eleitorado no segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve turbinar o time e contar com membros de equipes de campanha de aliados que se consagraram nas urnas no primeiro turno.
A expectativa é que profissionais que atuaram nas campanhas vitoriosas da Bahia, do Ceará e do Piauí passem a compor a equipe do petista.
A ideia é que eles tragam contribuições de como venceram as disputas locais, o que poderá ser absorvido pela estratégia da campanha do presidenciável do PT.
Os governadores reeleitos e os senadores eleitos ou reconduzidos no Nordeste devem intensificar a campanha para Lula na região, com o objetivo de ampliar a votação que ele teve na primeira etapa da corrida presidencial.
Será uma forma de compensar uma eventual presença menor do presidente nos estados, já que há o entendimento de que ele deve marcar ponto no Sudeste para diminuir a vantagem que Flávio Bolsonaro teve nessa região no primeiro turno.
Em paralelo, a turbinada na comunicação é um desdobramento do diagnóstico de que é preciso intensificar a atuação nas redes sociais, seguindo o exemplo de parlamentares progressistas eleitos com votação expressiva, como Erika Hilton, Sâmia Bomfim e Ana Elisa.