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Política

O caminho de Lula para turbinar a comunicação da campanha no segundo turno

Presidente deve contar com membros de equipes de campanha de aliados que se consagraram nas urnas no primeiro turno

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 13h01 | Atualizado em 6 out 2026, 13h17
Lula, de camisa branca, discursa com microfone na mão e braço esquerdo levantado, ao lado da bandeira do Brasil. À esquerda, uma mulher de vermelho olha para ele, e à direita, um homem de óculos e terno azul sorri
O presidente Lula - 05/10/2026 (Ricardo Stuckert/Divulgação)
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O caminho de Lula para turbinar a comunicação da campanha no segundo turno Priorize VEJA no Google

Diante da percepção de que é preciso azeitar a comunicação com o eleitorado no segundo turno, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve turbinar o time e contar com membros de equipes de campanha de aliados que se consagraram nas urnas no primeiro turno.

A expectativa é que profissionais que atuaram nas campanhas vitoriosas da Bahia, do Ceará e do Piauí passem a compor a equipe do petista.

A ideia é que eles tragam contribuições de como venceram as disputas locais, o que poderá ser absorvido pela estratégia da campanha do presidenciável do PT.

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Os governadores reeleitos e os senadores eleitos ou reconduzidos no Nordeste devem intensificar a campanha para Lula na região, com o objetivo de ampliar a votação que ele teve na primeira etapa da corrida presidencial.

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Será uma forma de compensar uma eventual presença menor do presidente nos estados, já que há o entendimento de que ele deve marcar ponto no Sudeste para diminuir a vantagem que Flávio Bolsonaro teve nessa região no primeiro turno.

Em paralelo, a turbinada na comunicação é um desdobramento do diagnóstico de que é preciso intensificar a atuação nas redes sociais, seguindo o exemplo de parlamentares progressistas eleitos com votação expressiva, como Erika Hilton, Sâmia Bomfim e Ana Elisa.

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