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Política

O caminho da campanha de Lula para tentar ‘desmascarar’ apoio de Flávio à PEC do fim da escala 6×1

Aliados do petista estão explorando falas de Rogério Marinho, coordenador da campanha do filho e Jair Bolsonaro, contra a proposição

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 out 2026, 13h58 | Atualizado em 13 out 2026, 14h02
Lula, um homem idoso de barba grisalha, camisa azul e paletó escuro, à esquerda; Flávio Bolsonaro, um homem de cabelo escuro, terno cinza e gravata azul clara, à direita
Lula e Flávio Bolsonaro (./AFP)
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O caminho da campanha de Lula para tentar ‘desmascarar’ apoio de Flávio à PEC do fim da escala 6×1 Priorize VEJA no Google

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva já botou na rua a estratégia para tentar “desmascarar” o apoio do senador Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, ao PEC do fim da escala 6×1.

Para isso, os aliados do petista estão explorando falas de Rogério Marinho, coordenador da campanha do filho e Jair Bolsonaro, contra a proposição.

Pressionado pelo adversário publicamente, Flávio anunciou que votará a favor da proposta, que deve ser analisada em primeiro turno nesta quarta-feira. Governistas ainda tentam viabilizar o avanço da matéria em dois turnos antes da segunda etapa da corrida presidencial.

Mais cedo, o secretario nacional de comunicação do PT, Éden Valadares, publicou vídeo no qual Marinho afirma que a redução de jornada combinada com a manutenção salarial impactará o empresariado. “Quem diz o contrário tem má fé ou é burro. Me desculpem a veemência, porque isso indigna. É aproveitar um momento como esse para subverter o país em nome de um projeto de poder”.

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No mesmo vídeo, Flávio afirma que votará a favor da medida e explica que o governo é quem pagará a conta, porque empresários estão sufocados.

Acompanhado do vídeo, Valadares destacou que apenas Lula é favorável ao fim da escala 6×1 e que a mudança de posição de Flávio é conveniência eleitoral. “Lula é a favor da escala 5×2. Flávio não. Essa é a verdade. O resto é encenação do jogo de poder para tentar enganar o eleitor”.

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