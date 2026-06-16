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Política

O cálculo que levou STF a condenar Eduardo Bolsonaro a 4 anos de prisão

Por unanimidade, ministros da Primeira Turma do Supremo votaram para condenar Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo

Por Anna Satie Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 18h25 | Atualizado em 16 jun 2026, 19h15
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (Bruno Spada/Câmara dos Deputados)
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O cálculo que levou STF a condenar Eduardo Bolsonaro a 4 anos de prisão Priorize VEJA no Google

Na tarde desta terça-feira, 16, a Primeira Turma do STF decidiu, por unanimidade, condenar  Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Os ministros consideraram que o ex-deputado articulou por sanções a autoridades e à economia brasileira nos Estados Unidos para tentar interferir no julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela trama golpista.

De acordo com o Código Penal, o crime de coação no curso do processo acontece quando alguém usa violência ou grave ameaça para conseguir uma decisão favorável para si mesmo ou terceiros. A pena prevista é de um a quatro anos de prisão.

O ministro relator do caso, Alexandre de Moraes, apontou durante o julgamento que o cálculo da pena não é automático, e que os juízes precisam analisar se há agravantes ou atenuantes para fixar uma sentença adequada ao crime. “Não é uma conta aritmética. No caso em questão, as circunstâncias judiciais são contrárias ao réu, e portanto, a pena deve ser fixada acima da pena mínima”, apontou.

O relator propôs uma pena de 2 anos e 6 meses, mais 30 dias-multa, cada dia multa equivalente a dois salários mínimos (equivalentes hoje a 3.242 reais). Entretanto, ele considerou que Eduardo tentou interferir de maneiras diferentes, por pelo menos nove vezes, o que aumentaria a pena em dois terços, chegando, por fim, a pena de 4 anos e 2 meses de prisão, mais 50 dias-multa –ao total de 162.100 reais.

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Para definir o valor da multa, Moraes disse ter considerado a condição financeira de Eduardo. “Sua situação econômica permite, é ex-deputado federal com cargo público até este momento e, além disso, como é público e notório, tendo recebido um Pix de milhões do seu pai a quem estava tentando favorecer no julgamento“, declarou.

Os demais ministros da Primeira Turma –Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Flávio Dino– concordaram integralmente com Moraes. Zanin e Cármen disseram ter chegado ao mesmo número, enquanto Dino falou que proporia uma pena de 4 anos e 6 meses, mas que, por respeito a Moraes e aos colegas, os acompanharia.

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Eduardo ainda pode recorrer da sentença, mas fica inelegível imediatamente. Moraes também determinou a perda de cargo público de Eduardo, que também é escrivão da Polícia Federal. Em nota, o ex-deputado disse que o processo não seguiu todos os trâmites legais e deveria ser anulado.

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