O cálculo da campanha de Flávio Bolsonaro diante dos novos fatos envolvendo Lulinha

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A investigação da PF sobre Lulinha por tráfico de influência gera cautela na campanha de Flávio Bolsonaro, que vê potencial de desgaste para Lula. Aliados temem a reação do PT e uma possível ofensiva de contra-ataques. VEJA revelou os detalhes do inquérito sigiloso que pode desestabilizar a campanha petista.

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Integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro avaliam que as revelações sobre o inquérito da Polícia Federal que investiga Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, por suspeitas de tráfico de influência têm potencial para provocar desgaste político no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ponderam que o impacto eleitoral, neste momento, não deve ser profundo.

Nos bastidores, a expectativa agora se concentra na reação do entorno de Lula. Aliados de Flávio acreditam que a resposta da campanha adversária pode inaugurar uma nova fase de confrontos e admitem haver preocupação com o tom dos ataques que poderão ser direcionados ao senador. O receio é que a ofensiva inclua acusações e narrativas consideradas falsas para tentar equilibrar o desgaste político.

Reportagem exclusiva de VEJA detalhou o conteúdo do inquérito sigiloso conduzido pela Polícia Federal e as suspeitas envolvendo Lulinha. Para aliados de Flávio, os desdobramentos da investigação têm potencial para desestabilizar a campanha de Lula nas próximas semanas, a depender da evolução do caso e da estratégia adotada pelo Palácio do Planalto.