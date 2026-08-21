O cálculo da campanha de Flávio Bolsonaro diante dos novos fatos envolvendo Lulinha
Nos bastidores, aliados do senador aguardam a reação do Planalto e já se preparam para uma escalada da disputa
Integrantes da campanha de Flávio Bolsonaro avaliam que as revelações sobre o inquérito da Polícia Federal que investiga Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, por suspeitas de tráfico de influência têm potencial para provocar desgaste político no presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas ponderam que o impacto eleitoral, neste momento, não deve ser profundo.
Nos bastidores, a expectativa agora se concentra na reação do entorno de Lula. Aliados de Flávio acreditam que a resposta da campanha adversária pode inaugurar uma nova fase de confrontos e admitem haver preocupação com o tom dos ataques que poderão ser direcionados ao senador. O receio é que a ofensiva inclua acusações e narrativas consideradas falsas para tentar equilibrar o desgaste político.
Reportagem exclusiva de VEJA detalhou o conteúdo do inquérito sigiloso conduzido pela Polícia Federal e as suspeitas envolvendo Lulinha. Para aliados de Flávio, os desdobramentos da investigação têm potencial para desestabilizar a campanha de Lula nas próximas semanas, a depender da evolução do caso e da estratégia adotada pelo Palácio do Planalto.