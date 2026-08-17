Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas em casa por 35,90
Política

O burburinho que circula no Tribunal Eleitoral do Rio sobre candidato flagrado com fuzil no carro

Márcio Canella desistiu de tentar vaga no Senado e registrou candidatura a deputado estadual

Por Rayssa Motta Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 19h18 | Atualizado em 17 ago 2026, 19h51
Homem de pele clara, barba e cabelo escuros, vestindo terno preto e gravata escura, em pé. Ao fundo, uma parede de madeira e duas bandeiras: a do Brasil à esquerda e outra branca e azul à direita
Márcio Canella, ex-prefeito de Belford Roxo, registrou candidatura a deputado estadual. (Rafael Wallace/Alerj/Divulgação)
Continua após publicidade
O burburinho que circula no Tribunal Eleitoral do Rio sobre candidato flagrado com fuzil no carro Priorizar nos meus resultados Google

Com o início da campanha, a movimentação nos tribunais eleitorais ganha uma intensidade jamais vista em outras épocas do ano. Os edifícios, acostumados ao fluxo pacato de gente, ficam agitados pelo vai e vem de togados e advogados. Os homens da Justiça não escapam de um velho traço humano: a curiosidade. Nos corredores do Tribunal Eleitoral do Rio de Janeiro, o assunto do momento é a candidatura do ex-prefeito Márcio Canella (União) a deputado estadual. O mundo jurídico fluminense está de olhos abertos e ouvidos em pé para saber se a Justiça Eleitoral vai permitir ou não a empreitada política depois que ele foi preso em flagrante com um fuzil no carro em uma investigação da Polícia Federal. Canella foi solto e agora circula com tornozeleira eletrônica. Não há condenação que o impeça de disputar uma vaga na Assembleia Legislativa, com base na Lei da Ficha Limpa, mas o Ministério Público Eleitoral vem pedindo que candidatos suspeitos de ligação com o crime organizado sejam barrados das urnas.

Dois adversários entraram com representações no TRE exigindo a impugnação do registro de Canella, mas o MPE ainda não emitiu um parecer. O ex-prefeito fez uma gestão bem avaliada em Belford Roxo, colégio eleitoral importante, e seria candidato ao Senado na chapa do PL com a benção de Antonio Rueda, presidente do seu partido, o União Brasil. A crise de imagem gerada pela operação da PF, somada à mudança de rumos da federação União Progressista, formada pelo União Brasil e pelo PP, que desfez a aliança com o Partido Liberal, empurrou Canella para um voo mais modesto.

Mesmo a candidatura a deputado estadual é incerta, segundo apostam advogados com trânsito no TRE. Em uma reunião com representantes dos partidos, o desembargador Claudio de Mello Tavares, presidente do Tribunal Eleitoral do Rio, prometeu pulso firme diante de suspeitas de envolvimento de candidatos com a criminalidade. Uma força-tarefa foi criada na Corte para identificar casos em potencial. Canella é investigado pela PF como braço político de um esquema bilionário que teria usado postos de combustíveis para lavar dinheiro.

Siga
Publicidade
TAGS:
Alerj - Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro
Eleições: Rio de Janeiro
Justiça Eleitoral
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).