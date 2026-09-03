🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

‘O Brasil vem sendo o paraíso dos bandidos’, diz Zema sobre segurança pública

Candidato à Presidência defende redução da maioridade penal para 14 anos, mudanças na audiência de custódia e prisão automática para quem romper tornozeleira

Por Laila Nery 3 set 2026, 20h23 | Atualizado em 3 set 2026, 20h47
Continua após publicidade
‘O Brasil vem sendo o paraíso dos bandidos’, diz Zema sobre segurança pública Priorizar nos meus resultados Google

O candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) defendeu, em sabatina a VEJA nesta quinta-feira, 3, um endurecimento das políticas de segurança pública e afirmou que o Brasil se tornou um “paraíso dos bandidos”. Ex-governador de Minas Gerais, Zema disse que pretende ampliar a cooperação do país com outras nações no combate ao crime organizado e propôs mudanças na legislação para aumentar a punição a criminosos reincidentes.

“Se alguém cometeu três delitos, três, na audiência de custódia já teria a prisão preventiva decretada”, afirmou. Para ele, a medida seria necessária diante da reincidência de criminosos. Zema citou o caso de uma pessoa que, segundo relatou, teria cometido 88 delitos e continuaria em liberdade. “Acho que nós estamos fazendo aqui uma fábrica de bandidos”, disse.

O candidato também defendeu que o rompimento de uma tornozeleira eletrônica resulte automaticamente em prisão. Na avaliação dele, a violação do equipamento deveria ser tratada como equivalente a uma fuga do sistema prisional, sem a necessidade de uma nova decisão judicial para determinar a prisão.

Zema afirmou ainda que pretende dar maior autonomia às polícias para realizar abordagens. Segundo ele, policiais militares estariam cada vez mais receosos de agir diante da possibilidade de responder judicialmente por suas condutas.

Siga
Continua após a publicidade

“Quando o problema custa vidas, e aqui no Brasil está custando mais de 40 mil vidas por ano, você tem de fazer um esforço gigante para mudar esse cenário”, afirmou.

Zema comparou o número de mortes violentas no país à queda diária de um avião de grande porte. Para ele, a dimensão da violência acabou sendo naturalizada pelos brasileiros. “Será que é normal um avião grande cair todo dia e todo mundo continua tocando a vida? ”, questionou.

Continua após a publicidade

O candidato também criticou o que considera excesso de garantias para criminosos e citou as audiências de custódia como exemplo. Ao mesmo tempo, procurou fazer uma distinção entre endurecimento penal e autoritarismo.

“Eu gosto de democracia, não quero nada de ditadura”, afirmou. Segundo Zema, as medidas que defende têm como objetivo fazer com que a lei seja efetivamente cumprida, e não retirar direitos.

Continua após a publicidade

O candidato também mencionou propostas elaboradas pelo Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), formado pelos governadores dessas regiões. Disse ter levado as sugestões ao ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, em 24 de agosto.

Ao tratar do crime organizado, ele afirmou que cerca de 60 milhões de brasileiros vivem hoje em áreas que, em sua avaliação, não são mais controladas pelo Estado, mas por facções criminosas. Para enfrentar o problema, defendeu cooperação internacional com Estados Unidos, países europeus, Peru, Colômbia e Bolívia.

Continua após a publicidade

Na avaliação do candidato, o combate ao crime precisa incluir também os países produtores de cocaína e as rotas internacionais do tráfico. “O Brasil precisa ser dos brasileiros de novo”, afirmou.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Presidência da República
Romeu Zema
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).