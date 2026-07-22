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Política

“O Brasil Não Se Entrega”: PT lança campanha nacional em resposta a tarifas dos EUA

Iniciativa defende o PIX e terras raras contra interferências externas enquanto busca blindar a autonomia econômica do governo federal

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 09h29 | Atualizado em 22 jul 2026, 12h29
PT lança campanha nacional “O Brasil Não Se Entrega”
PT lança campanha nacional “O Brasil Não Se Entrega” (Ricardo Stuckert/PR)
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O Partido dos Trabalhadores (PT) lançou nesta quarta-feira (22) a campanha nacional “O Brasil Não Se Entrega”. O objetivo é fomentar uma mobilização em defesa da soberania, dos empregos, da economia e do direito à autodeterminação, garantindo que a população brasileira decida sobre o próprio destino.

A iniciativa nasce como resposta às novas tarifas de importação implementadas pelo governo dos Estados Unidos, que começam a valer a partir de hoje. O movimento, liderado pelo partido do presidente Lula, defende também ativos estratégicos como o sistema PIX e as reservas de terras raras, com o intuito de impedir que interferências externas ameacem conquistas populares e recursos naturais do país.

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Além da proteção aos patrimônios da nação e bens vitais, o conteúdo da campanha busca posicionar o governo federal como um escudo frente às pressões estrangeiras e aos interesses de grupos locais que possam colocar em risco a autonomia e o desenvolvimento econômico brasileiro.

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A ação será veiculada nas plataformas digitais da legenda, em peças de comunicação e por meio da rede de porta-vozes de Lula, levando o debate sobre a soberania para a sociedade.

Ao pautar essa discussão e personalizar a defesa do país na figura de seu principal líder contra adversários externos e domésticos, a iniciativa atua diretamente na construção e manutenção de capital político junto à base lulista, a poucas semanas do início oficial da disputa eleitoral, onde o presidente busca a reeleição.

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