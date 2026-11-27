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Segundo reportagem de VEJA, Carlos Bolsonaro assume o papel de porta-voz do clã no Congresso Nacional. Único filho com mandato após a prisão do pai e a ida dos irmãos aos EUA, o senador por Santa Catarina liderará a oposição ao governo Lula e a defesa de Jair Bolsonaro.

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Eleito senador por Santa Catarina para um mandato de oito anos, Carlos Bolsonaro prepara-se para ser o principal porta-voz da família no Congresso Nacional, como mostra reportagem da edição da semana. Em um ambiente parlamentar inclinado mais à direita, caberá ao parlamentar liderar a oposição ao governo do presidente Lula, mantendo a atuação articulada no centro do poder político da capital do país. Leia a reportagem completa, assinada por Heitor Mazzoco.

O primogênito Flávio Bolsonaro, apesar de ter recebido quase 60 milhões de votos na eleição presidencial, foi derrotado e ficou sem mandato. Diante desse cenário, optou por atuar na oposição à distância e viajou para os Estados Unidos. No mesmo país já se encontrava Eduardo Bolsonaro, antigo deputado federal mais votado do Brasil, que também está sem mandato atualmente. Nenhum dos dois irmãos teria um retorno tranquilo ao território brasileiro por enfrentarem problemas judiciais.

Dinastia em xeque: as dúvidas sobre o futuro do clã Bolsonaro

Qual é a situação de Jair Bolsonaro e da família no momento?

O ex-presidente Jair Bolsonaro cumpre condenação à prisão por tentativa de golpe de Estado e está internado desde o dia 20 para cuidar da saúde. Ele completou um ano na cadeia no último dia 22. Além da ausência física dos irmãos e da situação de detenção do pai, Carlos Bolsonaro enfrenta um contexto de atritos com a primeira-dama Michelle. Diante dessas circunstâncias, o novo senador assume a responsabilidade de manter ativa a representação política do núcleo original familiar.

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Como será a atuação do novo senador na oposição?

A principal pauta de Carlos Bolsonaro permanece voltada à defesa do pai. Em publicações recentes, ele criticou a condenação e atacou o que denomina de “sistema”, termo usado por ele para definir um suposto establishment político e jurídico focado em liquidar o legado paterno. O senador também voltou a questionar sobre o atentado a faca ocorrido em Juiz de Fora em 2018. A partir de agora, o parlamentar utilizará o mandato de oito anos na Casa para tensionar os debates contra a gestão do presidente Lula.

Este conteúdo é um desdobramento de uma matéria publicada na edição da semana da revista VEJA. Leia a matéria completa.