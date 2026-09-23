O batidão de Lula após viagem rápida a NY na reta final da campanha

Após viagem rápida a Nova York onde fez um discurso cheio de recados na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retorna ao Brasil para um batidão de agendas na reta final da campanha.

O petista quer recuperar a vantagem que vinha sustentando até a semana passada, quando Flávio Bolsonaro encostou no presidente nas pesquisas.

Uma das apostas é o Nordeste, passando por Maceió e Recife. A ideia é garantir um amplo apoio do eleitorado de estado que sempre estiveram com ele.

Em paralelo, Lula fará um gesto ao eleitorado independente participando de um novo encontro com representantes do PIB nacional.

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Além disso, o presidente terá um encontro com artistas na Fundição Progresso, no Rio, em um evento que deverá reunir nomes como Chico Buarque, Caetano Veloso e Maria Bethânia. A agenda ocorre na véspera do ato que o presidente fará em São Gonçalo e integra a mobilização da campanha na reta final antes do primeiro turno.

Na quinta-feira, o presidente seguirá para cidade da região metropolitana, onde fará um aceno ao setor naval e deverá associar a retomada da indústria na região à geração de empregos.

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A agenda prevê promessas de investimentos no Comperj e no eixo São Gonçalo-Itaboraí, além da ampliação da atividade naval em Niterói e São Gonçalo. O município é o principal reduto eleitoral de Douglas Ruas, candidato do PL ao governo do Rio.