O ‘baque imenso’ na campanha de Lula após revelações sobre assessor

O ex-chefe de gabinete do presidente Lula, Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola, deixou a equipe da campanha à reeleição após as revelações envolvendo investigações da Polícia Federal sobre pagamentos recebidos da empresária Roberta Luchsinger. Durante o VEJA em Foco, o colunista do Radar Robson Bonin afirmou que a decisão ocorre em meio ao avanço das investigações e representa um forte impacto para a campanha.

Roberta Luchsinger é apontada como lobista do chamado “careca do INSS” dentro da gestão petista e aparece no contexto das investigações sobre desvios no instituto.

Por que o caso provoca tanto desgaste para Lula?

Na avaliação de Bonin, o impacto decorre da posição ocupada por Marcola dentro do governo.

“Ele não é qualquer servidor público”, afirmou o colunista. Segundo Bonin, Marcola era responsável por organizar a rotina do presidente, administrar quem tinha acesso a Lula, coordenar agendas, encontros e relacionamentos pessoais, desempenhando um papel que ia muito além das funções formais de um chefe de gabinete.

“O Marco Aurélio era muito mais que um chefe de gabinete”, disse.

Continua após a publicidade

Qual era a importância de Marcola para o presidente?

Robson Bonin afirmou que Marcola era um dos auxiliares mais próximos de Lula e tinha um grau de confiança superior ao de outros integrantes do governo.

Segundo o colunista, o assessor participava da organização de encontros e conversas que nem sempre constavam da agenda oficial e exercia uma função estratégica no entorno do presidente.

Para ilustrar essa posição, Bonin comparou sua atuação à de Mauro Cid no governo Jair Bolsonaro, ressaltando que ambos extrapolavam as atribuições normalmente associadas ao cargo.

Continua após a publicidade

Por que as investigações ampliam a crise?

De acordo com Bonin, o desgaste aumenta porque, segundo a versão apresentada por Marcola, o dinheiro recebido da empresária teria sido um empréstimo para pagamento de despesas pessoais.

Mesmo considerando essa versão, o colunista afirmou que o fato de o empréstimo ter sido feito com uma pessoa investigada pela Polícia Federal torna o episódio particularmente sensível para a campanha.

“Está doendo mais o fato de se descobrir que ele resolveu pegar dinheiro emprestado, segundo a versão dele, justamente com uma lobista”, afirmou.

Continua após a publicidade

A saída de Marcola encerra a crise?

Na avaliação de Robson Bonin, a saída do ex-chefe de gabinete da equipe eleitoral está longe de representar o fim do problema para a campanha de Lula.

“O estrago é um que a campanha vai demorar para se recuperar”, disse o colunista. Segundo ele, entre integrantes da campanha existe a percepção de que o caso ainda pode se agravar, já que novas revelações podem surgir ao longo das investigações.

Para Bonin, a saída de Marco Aurélio Santana Ribeiro da campanha “não elimina a crise”, mas representa apenas um novo capítulo de um episódio que ainda pode produzir desdobramentos políticos.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.