Oferta Mês dos Pais: Receba 4 Revistas Impressas por 35,90
Política

O ‘banho de lama’ eleitoral que deve vir à tona após caso Marcola atingir entorno de Lula

Governo tenta virar a página do episódio, mas avalia que novos fatos envolvendo adversários serão explorados nas redes durante a campanha presidencial

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 14h13
Continua após publicidade
O ‘banho de lama’ eleitoral que deve vir à tona após caso Marcola atingir entorno de Lula Priorizar nos meus resultados Google

A saída de Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, do entorno do presidente Lula e a escolha de Oswaldo Malatesta Neto para assumir a função abrem uma nova etapa no esforço do governo para afastar da campanha o desgaste provocado pelo episódio envolvendo o ex-chefe de gabinete. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o colunista Robson Bonin, de Radar, avaliou que o novo auxiliar chega com a missão de manter discrição, enquanto a proximidade das eleições deve transformar novos fatos negativos envolvendo os principais candidatos em munição eleitoral (este texto é um resumo do vídeo acima).

Segundo Bonin, o caso de Marcola tornou-se uma fonte de “dor de cabeça” para Lula pela “mistura de interesses estranhos ao que é a atividade pública”. Após a saída do auxiliar, o presidente, segundo o colunista, optou por colocar em seu lugar alguém encarregado de conduzir a rotina sem produzir novos problemas.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Qual será a missão do novo chefe de gabinete?

Na avaliação de Bonin, Malatesta Neto assume com uma orientação bastante objetiva: evitar protagonismo. “Ele colocou esse novo chefe de gabinete que vem com uma única missão de não aparecer, não criar problema, tocar a agenda, fazer o trabalho que tem que fazer no Planalto”, afirmou o colunista.

Siga

A mudança ocorre em um momento no qual, segundo Bonin, o governo tenta superar o desgaste do episódio e concentrar esforços na reta final do mandato e na disputa eleitoral. A análise apresentada no programa é de que, enquanto o Planalto procura virar a página, o avanço das investigações da Polícia Federal mantém o assunto no debate político.

Continua após a publicidade

O caso Marcola pode provocar desgaste eleitoral para Lula?

Questionado sobre os efeitos eleitorais do episódio, Bonin afirmou que a proximidade das urnas faz com que acontecimentos da política sejam rapidamente incorporados à disputa entre governo e oposição. “Tudo que acontece na política, ainda que não seja algo relacionado à eleição, é traduzido e levado para o campo eleitoral”, disse.

Para o colunista, a dinâmica é impulsionada principalmente pelas redes sociais, onde os dois lados da polarização atuam para ampliar fatos desfavoráveis aos adversários. “Se a notícia é desfavorável ao presidente Lula, todos os apoiadores do Flávio Bolsonaro nas redes vão amplificar, falar disso, criticar e tentar levar esses fatos para a rede particular de cada um para ampliar o desgaste no presidente Lula”, afirmou.

A mesma estratégia será usada contra Flávio Bolsonaro?

Bonin ressaltou que a lógica não se restringe ao campo bolsonarista. Na avaliação dele, apoiadores da esquerda também tendem a explorar episódios capazes de produzir desgaste para Flávio Bolsonaro. “A esquerda não perde uma oportunidade de desgastar o Flávio sempre que surgem novos fatos reveladores de relações dele com essas figuras que estão sendo investigadas”, disse o colunista, citando o caso do Banco Master como exemplo.

Continua após a publicidade

O resultado, segundo Bonin, será uma disputa cada vez mais concentrada na exploração das vulnerabilidades dos adversários. Com a campanha entrando em uma nova fase, o colunista prevê que informações mantidas até agora pelas duas forças políticas com potencial eleitoral começarão a aparecer com maior frequência.

A campanha entrará em um ‘banho de lama’?

Para Bonin, a tendência é que a disputa entre os dois polos se torne mais agressiva conforme a eleição avança. “Provavelmente agora toda munição que esses dois lados estão guardando para divulgar vai começar a surgir”, afirmou.

O colunista prevê, assim, uma campanha marcada menos pelo confronto de propostas e mais pela tentativa de explorar episódios controversos ligados aos adversários. “É o que a gente vai começar a ver cada vez com mais frequência: um banho de lama, como dizem os partidos, os dois lados tentando atacar, fustigar o adversário, não por suas ideias, mas pelo passado de escândalos e problemas que cada um guarda.”

Continua após a publicidade

Na avaliação apresentada por Bonin no Ponto de Vista, portanto, a saída de Marcola pode representar uma tentativa do governo de encerrar o episódio dentro do Planalto, mas dificilmente significará o desaparecimento do assunto da disputa política. Com a campanha avançando, casos capazes de provocar desgaste devem alimentar a ofensiva dos dois lados da polarização.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Ponto de Vista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).