Pesquisa Datafolha: o banho de água fria nas expectativas do ‘outsider’ que sonha desafiar Lula e Flávio

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Renan Santos (MBL), candidato à Presidência, sonhou com 10% em SP, mas o Datafolha nacional o mantém em 3%. Apesar de empatar com nomes como Ronaldo Caiado, ele está longe de quebrar a polarização, que segue com Lula (41%) e Flávio Bolsonaro (31%) na dianteira.

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O empresário e ativista do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), candidato ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano, chegou a sonhar com dias melhores na corrida presidencial na semana passada, quando uma pesquisa do instituto Real Time Big Data o colocou com 10% das intenções de voto em São Paulo, maior colégio eleitoral do país.

O cenário era especialmente animador porque era um salto de oito pontos percentuais em relação aos 2% que ele havia registrado na sondagem do mesmo instituto feita em março. Como a pesquisa do Real Time Big Data era só no estado de São Paulo, Renan precisou esperar a primeira sondagem nacional para ver se ele de fato estava em alta.

Não estava. Levantamento Datafolha divulgado no último sábado, 20, mostra Renan Santos com 3% das intenções de voto, exatamente o mesmo percentual que havia registrado cerca de um mês antes, no dia 21 de maio.

Apesar do percentual baixo, pode ao menos ostentar que está empatado com nomes mais tradicionais da política, como os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) — que tem os mesmos 3% de Renan –, Aécio Neves (PSDB) e Romeu Zema (Novo), que tem 2%. Todos estão empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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Renan, no entanto, está longe de representar uma real alternativa à polarização eleitoral, contra a qual tem martelado diariamente em suas inserções nas redes sociais. Segundo o Datafolha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida no primeiro turno, com 41% das intenções de voto, enquanto o seu principal rival, o senador Flávio Bolsonaro (PL), tem 31%.

Sobre a pesquisa

O levantamento do Datafolha foi feito de forma presencial com 2.004 eleitores entrevistados em 139 municípios de todas as regiões do Brasil nos dias 17 e 18 de junho. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Tribunal Eleitoral (TSE) com o número BR-09956/2026.

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