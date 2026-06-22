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Política

Pesquisa Datafolha: o banho de água fria nas expectativas do ‘outsider’ que sonha desafiar Lula e Flávio

Ativista do MBL, Renan Santos (Missão) teve 3% na pesquisa Datafolha, mesmo percentual apontado pelo instituto no levantamento anterior, de maio

Por José Benedito da Silva Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 16h47 | Atualizado em 22 jun 2026, 21h28
mbl
Renan Santos, um dos coordenadores nacionais do MBL -  (Facebook/Reprodução)
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O empresário e ativista do Movimento Brasil Livre (MBL), Renan Santos (Missão), candidato ao Palácio do Planalto nas eleições deste ano, chegou a sonhar com dias melhores na corrida presidencial na semana passada, quando uma pesquisa do instituto Real Time Big Data o colocou com 10% das intenções de voto em São Paulo, maior colégio eleitoral do país.

O cenário era especialmente animador porque era um salto de oito pontos percentuais em relação aos 2% que ele havia registrado na sondagem do mesmo instituto feita em março. Como a pesquisa do Real Time Big Data era só no estado de São Paulo, Renan precisou esperar a primeira sondagem nacional para ver se ele de fato estava em alta.

Não estava. Levantamento Datafolha divulgado no último sábado, 20, mostra Renan Santos com 3% das intenções de voto, exatamente o mesmo percentual que havia registrado cerca de um mês antes, no dia 21 de maio.

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Apesar do percentual baixo, pode ao menos ostentar que está empatado com nomes mais tradicionais da política, como os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) — que tem os mesmos 3% de Renan –, Aécio Neves (PSDB) e Romeu Zema (Novo), que tem 2%. Todos estão empatados dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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Renan, no entanto, está longe de representar uma real alternativa à polarização eleitoral, contra a qual tem martelado diariamente em suas inserções nas redes sociais. Segundo o Datafolha, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida no primeiro turno, com 41% das intenções de voto, enquanto o seu principal rival, o senador Flávio Bolsonaro (PL), tem 31%.

Sobre a pesquisa

O levantamento do Datafolha foi feito de forma presencial com 2.004 eleitores entrevistados em 139 municípios de todas as regiões do Brasil nos dias 17 e 18 de junho. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Tribunal Eleitoral (TSE) com o número BR-09956/2026.

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Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
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