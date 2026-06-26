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Política

O balanço que a equipe de marketing de Flávio fez da briga com Michelle Bolsonaro

De acordo com a campanha, a maioria das menções ao caso poupou o senador e teve Michelle como foco

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 15h25
Michelle e Flávio Bolsonaro
Michelle e Flávio Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução | Carlos Moura/Agência Senado)
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A equipe que comanda o marketing da campanha de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência tenta adotar um tom de “tranquilidade”, após a desavença pública entre o filho primogênito de Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

De acordo com levantamento das redes feito pelos profissionais que trabalham com Flávio, a maioria das menções ao caso poupou o senador e teve Michelle como foco. Na interpretação deles, o episódio não seria danoso aos planos do senador, nem mesmo no que se refere ao eleitorado feminino. É que não existe indicativo de migração de votos das mulheres conservadoras.

Os dados obtidos pelo partido mostram um número crescentes de menções que se referem à ex-primeira-dama como Michelle Firmo (o outro sobrenome dela, o que mostra uma tentativa de dissociá-la da família Bolsonaro), além de citações que a associam a “traição” e a uma suposta tentativa de “tumultuar” a campanha do enteado.

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