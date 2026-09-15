O balanço de senadores sobre a sessão do STF que analisa eventual investigação de Moraes

Membros da comissão dos Direitos Humanos do Senado se reuniram para monitorar e fazer um balanço sobre a sessão do STF que analisa a eventual abertura de uma investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, por sua suposta relação com Daniel Vorvaro, ex-banqueiro do Banco Master.

Ao Radar, o senador Alessandro Vieira explicou que a reunião do colegiado foi suspensa para que aguardassem a conclusão da votação pelo plenário da Corte.

“Basicamente manifestações sobre a situação crítica que vivemos”, pontuou o parlamentar.

De acordo com ele, os membros da comissão voltarão a se reunir ainda hoje assim que o STF encerrar seus trabalhos.