O avanço do Brasil para destravar exportação de carne de aves e mel para a União Europeia

O Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) registrou progresso nas tratativas para a retomada das exportações de carne de aves e mel para a União Europeia após a conclusão, na manhã desta sexta-feira, 4, de uma auditoria realizada por autoridades da Europa no Brasil.

O rigor dos controles brasileiros foi validado pelos técnicos estrangeiros, o que foi interpretado pelo governo federal como um sinal para a iminente retomada do país à lista de fornecedores autorizados para o exigente mercado, que bloqueou o embarque de produtos de origem animal brasileiros em virtude da utilização de antimicrobianos — regra que começou a valer nesta quinta-feira (3).

Para o governo federal, o resultado positivo da inspeção reforça a segurança alimentar e demonstra a capacidade do Brasil de garantir uma produção nacional sólida para abastecer o mercado europeu.

Agora, o setor produtivo aguarda a finalização do processo burocrático para a retomada do comércio desses itens.