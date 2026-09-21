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Política

O avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas que surpreende a campanha de Lula na reta final

Candidato recuperou as perdas sofridas após o caso Dark Horse e agora está “ombro a ombro” com Lula; pesquisa BTG/Nexus mostra empate técnico

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 set 2026, 13h19
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O avanço de Flávio Bolsonaro nas pesquisas que surpreende a campanha de Lula na reta final Priorizar nos meus resultados Google

Flávio Bolsonaro chegou às últimas semanas da campanha presidencial em uma posição mais competitiva do que a equipe de Lula projetava no início da disputa. A avaliação é do repórter de VEJA Nicholas Shores, que, no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, destacou a recuperação do candidato depois da perda de intenções de voto registrada com a eclosão do caso Dark Horse. Agora, segundo Shores, Flávio disputa a eleição “palmo a palmo” com Lula (este texto é um resumo do vídeo acima).

A nova pesquisa BTG/Nexus mostra o presidente com 40% das intenções de voto no primeiro turno e Flávio com 37%, diferença de três pontos e dentro da margem de erro. Augusto Cury aparece com 6%, seguido por Ronaldo Caiado, com 5%, Renan Santos, com 3%, e Romeu Zema e Samara Martins, ambos com 1%. Brancos e nulos somam 4%, e 2% não souberam ou não quiseram responder.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que acontece quando Lula e Flávio ficam frente a frente?

A distância diminui ainda mais na simulação de segundo turno. Lula aparece com 46%, enquanto Flávio registra 45%. Brancos e nulos são 7%, e 1% não soube ou não quis responder.

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O levantamento ouviu 2.006 eleitores entre os dias 18 e 20, tem margem de erro de dois pontos percentuais e índice de confiança de 95%.

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Shores destacou que a proximidade entre os dois não aparece apenas nessa rodada. “A gente tem verificado em várias pesquisas, não só nessa, empates técnicos com oscilações numéricas entre um e outro na liderança”, afirmou.

Por que Flávio surpreendeu a campanha de Lula?

Segundo Shores, a corrida presidencial está há meses concentrada entre os dois principais candidatos, mas a evolução de Flávio contrariou as expectativas da campanha adversária.

“A gente percebe Lula no teto das intenções de voto dele e Flávio muito mais competitivo a essa altura do que a campanha de Lula conseguia antecipar”, afirmou o repórter.

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Shores lembrou que Flávio perdeu intenções de voto quando eclodiu o caso Dark Horse, no primeiro semestre. O candidato, porém, não apenas recuperou essa perda como conseguiu superar o patamar que registrava anteriormente.

“Bolsonaro se tornou efetivamente competitivo. Está palmo a palmo disputando essa eleição contra Lula, numa posição muito mais favorável a ele do que o PT antecipava no início da campanha”, disse.

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O avanço de Flávio estava nos planos do PL?

De acordo com Shores, sim. Embora o desempenho tenha superado as expectativas atribuídas à campanha de Lula, o cenário atual se aproxima do que integrantes da campanha de Flávio projetavam quando sua candidatura foi lançada.

Segundo o repórter, o objetivo era chegar ao último mês da disputa em condições de igualdade com o presidente.

“Segundo os aliados de campanha de Flávio no PL, era exatamente o que eles planejavam no momento do anúncio da candidatura dele: que, faltando um mês, quinze dias para as eleições, eles estivessem ombro a ombro com a campanha de Lula”, afirmou.

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O que a pesquisa revela sobre a reta final?

A principal fotografia apresentada pela BTG/Nexus é a de uma disputa sem vantagem estatística clara entre os dois líderes. Lula aparece numericamente à frente tanto no primeiro quanto no segundo turno, mas as diferenças estão dentro da margem de erro.

Shores também chamou atenção para os movimentos recentes de Lula, entre eles o anúncio de um aumento de 15% no Bolsa Família. A pesquisa, porém, mantém o presidente no mesmo ambiente de empate técnico com Flávio.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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