Pesquisa: o aumento da diferença entre Lula e Flávio entre quem recebe Bolsa Família

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem consolidado sua preferência entre os beneficiários do Bolsa Família, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passa por uma queda acentuada nesse grupo.

A tendência ocorre na série de pesquisas BTG/Nexus. Em maio, na simulação da primeiro turno, Lula tinha 57% nessa faixa do eleitorado, contra 25% de Flávio. No mês seguinte, a diferença começou a aumentar e os números passaram para 62% e 20%.

Já no levantamento mais recente, divulgado nesta segunda-feira, Lula aparece com 68% entre os beneficiários do programa social e Flávio chegou a 13%.

Ou seja, a diferença entre os dois entre quem recebe Bolsa Família passou de 32 para 55 pontos percentuais em um período de dois meses.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa