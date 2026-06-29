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Política

Pesquisa: o aumento da diferença entre Lula e Flávio entre quem recebe Bolsa Família

Série de pesquisas BTG/Nexus mostra tendência de afastamento nas intenções de votos dos dois entre os beneficiários do programa social

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 09h37 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h57
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ton Molina/Agência Senado/Divulgação)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem consolidado sua preferência entre os beneficiários do Bolsa Família, enquanto o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) passa por uma queda acentuada nesse grupo.

A tendência ocorre na série de pesquisas BTG/Nexus. Em maio, na simulação da primeiro turno, Lula tinha 57% nessa faixa do eleitorado, contra 25% de Flávio. No mês seguinte, a diferença começou a aumentar e os números passaram para 62% e 20%.

Já no levantamento mais recente, divulgado nesta segunda-feira, Lula aparece com 68% entre os beneficiários do programa social e Flávio chegou a 13%.

Ou seja, a diferença entre os dois entre quem recebe Bolsa Família passou de 32 para 55 pontos percentuais em um período de dois meses.

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Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

 

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